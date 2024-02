O bloco mais inclusivo de Belo Horizonte desfilou mesmo debaixo de chuva no Bairro Santa Efigênia, Região Leste de Belo Horizonte, com uma bateria formada majoritariamente por pessoas com deficiência. O Todo Mundo Cabe no Mundo, criado em 2016, tem como lema a inclusão de todas as pessoas na festa mais democrática do Brasil: o carnaval.

De acordo com o regente da bateria, Neném Godoy, a música é uma das melhores formas de inclusão de pessoas com deficiência (PCD). “Nosso desejo é que todo mundo caiba no mundo de forma inclusiva e espontânea, como todos que chegam nesse bloco e são aceitos”.

O bloco reúne pessoas de todas as idades, especialmente muitas crianças, PCDs e muitos foliões críticos ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Caso do artista plástico Rômulo Garcia que estava fantasiado de agente da Polícia Federal em referência à operação em curso contra a tentativa de golpe pretendida pelo ex-presidente. Além de algemas e um olho mágico, ele portava uma caixa de som com a música tema do Jornal Nacional. "Aquela que vai tocar quando Bolsonaro for preso", afirmou.