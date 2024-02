O Bloco da Esquina desfila neste domingo (11/02) na Avenida dos Andradas, altura do Bairro Pompéia, Região Leste de Belo Horizonte. A atração conta com músicas do Clube da Esquina e de seus representantes em variados ritmos, como marchinha, samba, axé, funk, frevo, maracatu, congado, rastapé e ijexá.

Criado em 2013 pelos músicos Renato Muringa e Mário Jaymowic, o bloco tem como objetivo homenagear os 40 anos do movimento Clube da Esquina. Atualmente, conta com uma banda de nove músicos e a bateria Fé Cega, Faca Amolada, com 180 integrantes e variados instrumentos de percussão, entre caixas, surdos, xequerês, agogôs, timbaus, tamborins, tambores, patangomes e ganzás.

Como novidade do desfile deste ano, o Bloco da Esquina apresenta também um coral de 80 vozes.

