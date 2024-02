Se você é fã da atriz e influenciadora Jade Picon, com certeza já se perguntou como é a sua incrível mansão no Rio de Janeiro. Neste texto, vamos explorar todos os detalhes sobre a casa de Jade Picon, desde a sua localização até as características únicas que tornam essa residência tão especial.

Onde fica a mansão de Jade Picon?

A mansão de Jade Picon está estrategicamente localizada na Barra da Tijuca, um dos bairros mais exclusivos do Rio de Janeiro. Essa região é conhecida por suas belas praias, paisagens deslumbrantes e um ambiente sofisticado que atrai muitas celebridades. A escolha da Barra da Tijuca como lar de Jade não é surpreendente, já que oferece privacidade, segurança e a atmosfera perfeita para alguém tão influente como ela.

Como é a mansão de Jade Picon?

A casa de Jade Picon é uma obra-prima arquitetônica que combina elementos contemporâneos com um toque de elegância. Com uma fachada imponente, a mansão se destaca em seu condomínio de luxo. Vamos explorar alguns dos aspectos mais notáveis desta residência única:

Cinema em casa

Sala de cinema privativa permite que a influenciadora reúna amigos para ver filmes Reprodução/ Youtube

Um dos destaques indiscutíveis da mansão é sua sala de cinema privativa. Equipada com poltronas confortáveis, iluminação sutil e uma tela de projeção de alta qualidade, este é o lugar onde Jade e seus convidados podem desfrutar de sessões de cinema exclusivas. É o cenário perfeito para noites de cinema luxuosas.

Elevador

A casa é equipada com um elevador interno, uma característica de comodidade e acessibilidade que não é comum em todas as residências. Isso permite que Jade e seus convidados se movam facilmente pelos vários níveis da mansão, tornando a vida cotidiana ainda mais confortável.

Lago com peixes

Um toque de serenidade e beleza é adicionado à propriedade com um lago que abriga carpas coloridas. Este lago cria um ambiente relaxante e oferece uma vista pitoresca para quem visita a casa.

Área externa espetacular

A área externa da mansão é igualmente impressionante, com um jardim bem cuidado e uma piscina convidativa. É o cenário ideal para eventos ao ar livre, festas ou simplesmente para relaxar e aproveitar o clima ensolarado do Rio de Janeiro.

Mansão tem piscina paradisíaca Reprodução/ Youtube

Decoração de interiores refinada

Cada cômodo da mansão de Jade é meticulosamente decorado, refletindo seu gosto sofisticado. O design de interiores combina harmoniosamente elementos modernos com toques clássicos, criando uma atmosfera acolhedora e luxuosa em toda a casa.

Decoração tem tons femininos e modernos Reprodução/ Youtube

Quem é Jade Picon?

Jade Picon é influenciadora, empresária e atriz Reprodução/ Instagram

Jade Picon é muito mais do que apenas uma influenciadora digital. Ela é uma figura carismática e talentosa, conhecida por sua presença cativante nas redes sociais, onde conquistou milhões de seguidores. No entanto, sua influência se estende fora das redes sociais, já que ela é uma atriz em ascensão e uma empresária visionária.

Quer ter uma sala de cinema em casa como a de Jade Picon? Separamos 5 itens essenciais para tornar esse espaço confortável e tecnológico.

5 itens para ter uma sala de cinema como a de Jade Picon

Para montar sua sala de cinema é importante um ambiente onde a luz natural não interfira muito, para não dar reflexos na tela da televisão ou atrapalhar a projeção. Além disso, o espaço deve ser confortável para que você e sua família possam passar horas na sala. Confira nossa seleção de itens para sua sala de cinema:

1. Sofá Retrátil e Reclinável com Molas Ensacadas Cama inBox Gold 2,12m

Sofá retrátil e reclinável é ideal para sua sala de cinema Reprodução/ Camicado

Para compor sua sala de cinema com conforto é essencial um lugar macio para sentar, certo? O sofá retrátil e reclinável é feito de espuma D33 e revestido de suede. Quando aberto, tem 172 cm de profundidade e 212 cm de largura, acomodando até 4 pessoas com conforto. Saiba mais aqui.

2. Tapete Catania 1,50 m x 2,00 m

Tapete auxilia no isolamento acústico Reprodução/ Camicado

O tapete bege de 1,50 m por 2,00 m cria isolamento acústico, o que, somado a um sistema de som de qualidade, cria uma acústica profissional. Ele também pode ser utilizado para deitar e aproveitar o filme! Compre na Camicado.

3. Soundbar Samsung HWQ990C

Soundbar deixa som com qualidade profissional Reprodução/ Fastshop

A Soundbar da Samsung garante qualidade de som profissional para o seu cinema privativo. Ela se conecta sem fios com a televisão ou projetor, através de Bluetooth, e vem com Alexa integrada. Confira mais detalhes aqui.

4. Projetor Epson

Projeto da Epson traz sensação de sala de cinema Reprodução/ Fastshop

Para ter a sensação de cinema, o Projetor Epson é essencial. Ele projeta imagens vibrantes e realistas em resolução WXGA 1280x800. Além disso, sua lâmpada tem até 12.000 horas de vida útil no modo econômico. Compre na Fastshop.

5. Smart TV 4K Samsung Crystal UHD 85" Polegadas

Smart TV 4K da Samsung de 85 polegadas oferece experiência de cinema ao espectador Reprodução/ Fastshop

Se você preferir a versatilidade da televisão ao invés do projetor, garanta a Smart TV 4K da Samsung de 85 polegadas. Sua tela gigante consegue imergir o espectador em filmes e transmitir imagens em ultra resolução. Compre aqui.

E aí, já decorou sua sala de cinema? A mansão de Jade Picon no Rio de Janeiro é mais do que uma residência de luxo e o cinema particular é sua grande preciosidade. Jade é uma personalidade multifacetada, cuja influência transcende as fronteiras das redes sociais, e sua mansão é um reflexo de sua dedicação e bom gosto.

Este conteúdo foi produzido com total independência editorial da redação do Estado de Minas. Caso o leitor adquira algum produto através dos links disponibilizados, o Estado de Minas poderá auferir receita por meio de parcerias comerciais. Esclarecemos que o Estado de Minas não tem responsabilidade sobre a experiência de compra e questionamentos ou reclamações em relação ao produto devem ser direcionados ao lojista responsável.