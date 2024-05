Se os glosses estiveram em baixa nos anos 2010, nesta década eles parecem estar com tudo. Cada vez mais, marcas lançam produtos para os lábios com aspecto brilhoso, podendo ter partículas de glitter. Mas não basta só brilhar, é preciso ter aspecto de molhado. Para seguir a tendência, o mercado conta com glosses de preços diversos, desde o mais baratinho até os de grifes famosas.







A marca Anaconda existe desde 1948 e está antenada com as tendências do mundo da maquiagem, com seu Cristal Gloss, que a reportagem do Estado de Minas testou. De modo geral, é uma boa opção para quem quer gastar pouco e ter um brilho molhado bonito. No entanto, alguns pontos podem ser considerados negativos, como ingredientes de origem animal, que fazem com que os veganos não possam usar o produto.







Ao todo, o Cristal Gloss está disponível em oito tons: o goiaba, que é um rosa com brilho azulado; o diamante, que é um marrom claro frio, com brilho prata; romã, que é rosa com brilho dourado; sun, um bronze com bastante dourado; canela, que é marrom quente com brilho dourado; capuccino, que é marrom frio com brilhos azulados; toffe, que é marrom frio com brilho furta-cor; e o transparente, que não possui partículas de brilho.







Apesar do número considerável de cores, muitas delas se assemelham entre si. Ou seja, não vale a pena ter vários tons, até mesmo porque o produto é bem translúcido, não alterando significativamente a cor dos lábios. Com isso, clientes podem escolher um ou dois tons que gostarem mais.

O aroma do gloss é adocicado, mas bem leve, não se assemelhando a nenhuma fruta, como outros produtos disponíveis no mercado. O sabor também é leve, puxado para um mentolado. Vale lembrar que ele não tem nenhum tipo de ativo para arder e fazer crescer os lábios.

Efeito glamouroso

Um dos grandes pontos positivos do Cristal Gloss é que ele não é muito viscoso, não grudando nos lábios, formando a famosa “babinha” e muito menos no cabelo. Além disso, ele tem uma textura que não escorre nos vincos perto da boca, dando um aspecto mais elegante e acabamento mais polido à maquiagem.





Assim como todo gloss, ele não tem grande durabilidade, sendo que o ideal é reaplicar ao longo do dia para manter o efeito. O produto da Anaconda é bem translúcido, não adicionando muita cor aos lábios. Isso quer dizer que, caso você queira um destaque maior para essa parte do corpo, o ideal é aplicá-lo sobre um lip tint ou um batom, para um efeito mais dramático. Mas é importante destacar que, mesmo sem uma base por baixo do gloss, o brilho se destaca, ficando ainda maior sobre um batom escuro.







O gloss tem partículas bem pequenas de brilho. Isso dá um efeito mais delicado e elegante para a maquiagem, se tornando uma boa opção para tanto para o dia a dia quanto para festas e ocasiões especiais.





No entanto, ele pode reduzir a durabilidade do batom aplicado, mesmo que ele seja mate e prometa longa duração. A principal dica é esperar a maquiagem secar totalmente e ficar de olho para evitar borrões.

Não vegano

De forma geral, a fórmula do Cristal Gloss é simples, não possuindo ativos que cuidam da pele. No entanto, a maior parte das substâncias presentes é considerada segura. É o caso, por exemplo, do estearato de octila, um emoliente com o maior nível de segurança, de acordo com o site CosDNA.







Mas dois ingredientes chamam a atenção. O propilparabeno, que nível de segurança 9, que é um conservante e o Cl 15850, pigmento vermelho de nota 10, a pior na escala do site que é a referência na Europa e nos Estados Unidos. É importante destacar que isso não significa que usar o gloss vai causar algum problema de saúde, já que os estudos mostram que a toxicidade acontece com altas doses das substâncias.





Para quem busca uma fórmula limpa, o Cristal Gloss não é a melhor opção. Em primeiro lugar, o produto contém petrolatos, que são derivados do petróleo e, por isso, não são consideradas a melhor opção para o meio ambiente. Em segundo lugar, a presença da cera branca de abelha. Apesar de seguro, esse é um produto de origem animal, o que restringe o uso por pessoas veganas. Por fim, a fórmula contém muitas fragrâncias, o que pode causar algum tipo de reação alérgica e incomodar pessoas com peles mais sensíveis.

Vale a pena?

O Cristal Gloss pode ser encontrado pela internet, com preços que variam entre R$ 16 e R$ 30, de acordo com a cor e o site. Os valores condizem com outras marcas populares, como Ruby Rose, City Girls e Dalla. No entanto, a Anaconda talvez se destaque pelo resultado mais moderno.





No entanto, por preços pouco maiores, o cliente consegue encontrar glosses com fórmulas melhores. Vai depender, então, da preferência do usuário na hora de escolher a make.