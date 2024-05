A modelo Laís Ribeiro casou em trancoso e usou vestido de Galia Lahav Edu Euka/Divulgação

Tradição na cultura ocidental desde o século 19, o vestido de noiva branco é um dos símbolos da celebração do casamento e sua escolha é um dos momentos mais emocionantes para as noivas. A revelação da peça é um dos momentos mais aguardados da cerimônia, até hoje. Acompanhando as transformações socioculturais e econômicas, os vestidos de noiva refletem estilos, personalidades e preferências de diferentes épocas, e as tendências acabam transitando entre o clássico e o moderno.



O estilista Pedro Caldas aponta insights e destaques no setor e explica que o mercado de noivas tem suas inovações, mesmo que às vezes fique preso no tempo em tendências e tradições antigas. “No Brasil estamos vendo uma reformulação do mercado de noiva com vestidos mais voltados para o minimalismo. Peças com menos informação e menos detalhes. Vemos que a modelagem aliada com o tecido é o grande protagonista”, afirma.



O mercado mundial prioriza modelagens mais simples, voltadas para o estilo clássico. Muitas peças feitas com moulage, com drapeados orgânicos e diferenciados. O off-white predomina nos vestidos lisos. Nos modelos com transparências destaque para a mistura de bases nas cores bege ou rosê.



Nas passarelas internacionais os vestidos clássicos seguem em alta. Uma das apostas no Barcelona Bridal Fashion Week 2024, um dos principais eventos de moda para casamentos do mundo, realizado em abril, foram os vestidos brancos pintados à mão e/ou com aplicação de rendas coloridas. Apesar da busca por esse estilo diferenciado, Pedro Caldas avalia que a “ousadia” no altar ainda representa uma pequena parcela do mercado. ??? “Na Europa é muito bem-visto o estilo vintage inspirado nos anos 1920, inclusive a Rosa Clará tem uma linha chamada Gatsby”, destaca.



Dentre as tendências observadas nas passarelas de moda estão vestidos cuja simplicidade ressalta aos olhos. As capas também estão em voga no lugar dos véus tradicionais. Isso faz com que os tecidos mais utilizados para noiva sejam feitos em base lisa ou trabalhada, como cetins fluídos e armados com brilho fosco, mikado, alfaiataria lisa ou creponada. “Nas bases lisas vemos muita utilização de tecidos maquinetados, brocados ou texturizados. Já nas bases trabalhadas, há um aproveitamento maior das rendas chantilly, guipuir e rendas com brilho, além de tules de todos os tipos lisos e bordados”.



Entretanto, mesmo com a predominância do estilo clássico, as noivas seguem exigentes. Isso porque, o vestido de noiva talvez seja a peça mais cara da vida da maioria das mulheres que decidem subir ao altar. “Fazemos uma peça sob medida com tecidos caros. É o grande dia onde toda a atenção estará nela e para ela. O vestido é algo que todo mundo espera e comenta. Acredito que a noiva se sente pressionada em escolher um modelo que agrade ela e aos outros. A noiva quer fazer uma roupa que valorize seu corpo e sua beleza natural da melhor forma”, completa.



As cerimonialistas informaram que as noivas estão, cada vez mais, colocando um toque pessoal nos vestidos, quebrando o tradicional. A maioria ainda prefere o branco, mas já se vê muitos vestidos em outros tons como o dourado, azul-claro, rosa claro. O Boho Chic está em alta também. Principalmente por causa da forte tendência que surgiu há mais de 10 anos e continua forte até hoje de casamentos na praia. Mas muitas noivas ainda optam pelo clássico, reforçando o que o estilista Pedro Caldas disse.