Agora, as noivas querem tudo sob medida. E foi nessa pegada que algumas artistas passaram a usar sua criatividade para desenvolverem itens diferenciados que dão charme e beleza aos casamentos que se tornam personalizados.





Elisa Bax cresceu em meio a artistas, entre eles seu tio avô Petrônio Bax e a melhor amiga de sua avó materna, Yara Tupynambá, que sempre foi muito presente em sua vida.

Zunino: Bolo uruguaio de doce de leite, casamento, em Água Verde rockstage produções/divulgação



Começou como estilista, mas fechou a marca na pandemia e foi quando uma de suas melhores amigas pediu que ela criasse o monograma para o casamento. Encarou o desafio apesar de nunca ter feito nada parecido. Como o casamento seria em Portugal a inspiração foram os azulejos azuis.



Depois deste trabalho outros pedidos surgiram, mas ela ficou conhecida por conta do Tik Tok. “Sempre achei muito cafona os kits de despedida de solteira que fazem por aí e comecei a criar uns para minhas amigas, que contasse uma história e parecesse com delas. Postei o processo no TikTok, e os vídeos viralisaram”, conta.



Cada projeto é tratado como único, e geralmente ela faz tudo: o kit da despedida de solteira, a caixa dos padrinhos, monograma, save the date, convite, as “paginas” do site dos noivos, a arte para tolhas ou jogos americanos, para as louças, o menu, e tudo mais que a noiva quiser. Elisa transforma sonhos em realidade.



A artista não faz apenas casamentos, desenvolve peças para bebeês, maternidade, batizados, fez um trabalho para a ceramista paulista Amaro Antunes, outro para o Pingo Estúdios da Sofia Matar e está desenvolvendo um projeto de roupas para lançar no final do ano.

Marina Senatore, da Tearose, decorou casamento clássico na itália, produzido pela rockstage de paloma horta rockstage produções/divulgação



A rainha dos leques

A artista Kláucia Badaró é muito conhecida pelas imagens religiosas que pinta, as bolsas de grife de luxo que personaliza e as coleções de roupas de couro que pinta uma a uma. Há alguns anos, para atender uma amiga que casaria na praia, pintou leques ara dar a todos os convidados, nos mesmo tema da decoração. O trabalho ficou tão maravilhoso que choveu encomenda.



Quando a filha de sua grande amiga, Juliana Boechat, se casou Klaucia decidiu pintar copos, jarras, taças e as travessas e suportes que comporiam a mesa de doces. Ficou tão lindo que as postagens das fotos e dos filmes da decoração levaram a criativa a ter que aumentar a lista dos itens que produz. Com isso, a cada dia os casamentos combinam mais com o jeito de ser da noiva, com o gosto dela. Essa personalização torna tudo muito mais exclusivo e diferenciado. Cada casamento e cada decoração são únicas ficam marcados para sempre. E as noivas ainda guardam as peças do casamento, uma lembrança especial.