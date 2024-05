Trend do TikTok consiste em se maquiar com base nos signos, a partir do ascendente

Muita gente se baseia na astrologia para se definir ou tomar decisões. O signo solar é o principal e define características internas. Já o ascendente indica os traços mais marcantes de uma pessoa, como a maneira em que se apresenta para o mundo, a aparência e o corpo físico. Por isso, muitas influenciadoras têm se rendido à “Rising Sign Makeup”, trend em que a maquiagem leva em consideração o elemento do Mapa Astral.







O Ascendente é o signo que estava surgindo no horizonte na hora do nascimento. Para se calcular, leva-se em conta o horário e o local do parto. O signo ascendente pode ser definido como uma fachada que uma pessoa usa perante aos outros, influenciando a primeira impressão que ela causa. Por isso, o Ascendente representa vários aspectos da personalidade e do comportamento. É por isso que essa parte do Mapa Astral tem tanto a ver com a maquiagem.







Segundo o Google Trends, a busca pelo termo cresceu significativamente na plataforma. Boa parte dos conteúdos contêm dicas de como fazer a maquiagem levando em conta aspectos dos ascendentes. A seguir, confira sugestões para seu mapa astral:





Áries

Considerado um signo do elemento fogo, quem tem ascendente em Áries deve optar por looks com energia e confiança. No mundo da maquiagem, isso pode ser traduzido em cores claras e brilhantes para enfatizar algumas características, em vez de optar por tons mais escuros. Em vez de um batom vermelho fechado, por exemplo, essas pessoas tendem a escolher tons mais abertos ou até mesmo um laranja. A ideia é que a make traga vibração.





Touro

A maquiagem de quem tem ascendente em Touro deve buscar uma make impecável. A dica é usar uma base que dê sensação de brilho natural, além de um blush com “cara de saúde”. Nos olhos, as melhores opções são sombras suaves e neutras. Nos lábios, batom nude.





Gêmeos

No ascendente Gêmeos, a make deve trazer contrastes naturais, para enfatizar a adaptabilidade. Vale desde uma boca ousada em tom de vermelho com um olho natural, até sombras de cores diferentes. Como os geminianos são signos de ar, a maquiagem deve destacar a flexibilidade e a natureza de seguir o fluxo.





Câncer

O signo de Câncer é conhecido por ser coração mole com muita suavidade. Para a make do ascendente, o ideal é usar tons neutros, como o cinza, lilás e marrom. Seja na sombra ou nos lábios, essas cores ajudam a refletir a emocionalidade interna. Na hora de montar o look, aproveite para ousar e trazer um toque de cor em seu blush.

Leão

Leão é um signo de fogo. Por isso, a maquiagem deve refletir o elemento, trazendo vermelhos profundos e laranjas. Pode ser na sombra, no blush ou no lábio, dependendo da preferência. Mas quem tem ascendente em leão também pode apostar na sua beleza natural e sair de cara limpa.





Virgem

Virgem combina com uma maquiagem mais natural, refinada e clássica. Os estilos old money e clean girl são uma boa opção para quem tem o signo como ascendente. Por ser do elemento Terra, tons de verde, marrons e cinza podem ser usados, desde que com uma mão mais leve, representando a simplicidade.





Libra

Libra representa arte e indecisão. Por isso, quem é desse signo pode optar por diversas técnicas na hora de se maquiar. No dia-a-dia, a dica é usar um brilho sutil, neutro e discreto. Pode ser tanto um glitter dourado nos olhos como um iluminador suave na maçã do rosto.





Escorpião

Considerado o signo mais ousado do zodíaco, Escorpião exige uma dramaticidade na maquiagem. A make grunge pode ser uma opção para quem tem esse ascendente. Aposte em delineador escuro, lábios dramáticos e tons profundos de vinho e roxo. Quem não gosta de olhos esfumados pode optar por um delineado gatinho ou só ousar com um bocão vermelho intenso.





Sagitário

Quem tem ascendente em Sagitário não precisa ter medo de ousar. Trazer o drama para a maquiagem é uma característica marcante. Para isso, invista em uma base neutra e invista em um traço mais marcante, como lábios escuros ou sobrancelhas marcadas.





Capricórnio

Quem tem ascendente em Capricórnio quer comunicar seriedade e inteligência por meio de sua maquiagem. Tons neutros de sombra e blush são boas opções para montar looks estruturados, práticos e atemporais.



Aquário

O ascendente em Aquário pode se jogar no brilho na hora de se maquiar. A partir de uma base simples, essas pessoas podem usar rímel colorido, strass no rosto ou sombra de cores vivas.





Peixes

Por último, os ascendentes em Peixes podem usar cores que enfatizem sua inteligência emocional e tendências românticas. Para isso, tons pastéis suaves na sombra e no blush são boas opções. Bem como uma base glow.





Na prática

Como a maior parte das trends do TikTok, a tendência da maquiagem do ascendente surgiu na gringa e foi importada para o Brasil. De olho nisso, a marca Quem Disse, Berenice? preparou tutoriais e uma seleção de produtos para cada signo.





Para os ascendente em Áries, por exemplo, a empresa sugere o batom hidratante nas cores Vermelho Framboesita, Rosa Magentex e Laranja Coralzito, para trazer lábios marcantes. Outra ideia é o Gloss Volumão, que traz lábios de cereja.





Já a base Acordei Assim é uma opção para o ascendente em Touro, por realçar a beleza natural. Enquanto a Paleta Multifuncional Camaleoa proporciona várias tendências em um só produto. Confira todas as tendências no site da marca.