FESTA INCOMPLETA



A tragédia climática no Rio Grande do Sul deve causar impactos no faturamento neste Dia das Mães. O comércio varejista, segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), projetava crescimento de 3,5% no volume de vendas em comparação ao ano passado. A previsão de faturamento era superior a R$ 13 bilhões. Outra pesquisa, da Opinion Box, indicava que 77% dos entrevistados pretendiam presentear alguém e 11% dessas pessoas planejavam gastar mais de R$ 400 em suas compras.



ASSISTÊNCIA

Porém, o domingo dos gaúchos não é de comemoração. Desde o início desta semana, diversas empresas – locais, nacionais e globais – adotam medidas emergências de assistência à população atingida. Grandes marcas da região remanejaram suas operações para prestar assistências a funcionários e à população.



SEM CLIMA

De maneira similar, estão operando as agências de publicidade com sedes em Porto Alegre e cidades da região metropolitana. A prioridade é ajudar pessoas da equipe, seus familiares e população em geral. As campanhas do Dia das Mães foram pausadas, canceladas ou tiveram seus conteúdos alterados. “Pausamos todas as mídias no Rio Grande do Sul, porque não há clima”, afirma Renata Schenkel, CEO da agência Escala, que conta com 75 pessoas.



JOB SOLIDÁRIO

Outras agências, além de produzirem comerciais com apelo solidário, colocaram em ação planos que inclui liberação de funcionários para o trabalho voluntário, arrecadação de doações, auxílio psicológico, vaquinhas para instituições parceiras, consultoria para clientes direcionarem contribuições, entre outras.



UNIÃO

Uma das preocupações é com a preservação dos empregos de profissionais do segmento publicitário. Partes das equipes já estão totalmente focadas em outro job que não o publicitário. Desenvolvedores, profissionais de tecnologia de diferentes empresas, por exemplo, se uniram e criaram um app que faz a gestão dos abrigos de Porto Alegre e região. A ferramenta está sendo utilizada pela prefeitura de Porto Alegre, Ministério Público e Defesa Civil.



FAKE NEWS

Mas além do coas climático, ainda é preciso lidar com a disseminação de Fake News. Agências pouco ou não impactadas pelas chuvas trabalham para dar suporte à comunicação de clientes, que precisam mudar suas estratégias no curto e médio prazo, ao mesmo tempo que trabalham para combater as mentiras sobre o envio de doações e para criar canais assertivos, com o objetivo de fazer com que as doações cheguem aos locais corretos.



ESG NA PRÁTICA

Nos últimos tempos, o termo ESG ganhou destaque nas campanhas publicitárias. Agora é o momento de grandes e médias marcas, principalmente, provaram na prática que realmente se preocupam com o meio ambiente, ou serão desmascaradas pelo greenwashing (maquiagem verde) por não praticarem iniciativas reais de ESG. E diante da grande rede de solidariedade que se formou no país, unindo marcas e personalidades, além de milhões de anônimos, deseja-se um feliz Dia das Mães!