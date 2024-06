Nessa segunda (10/6), durante o evento de lançamento da "Fenty Hair" em Los Angeles, a cantora Rihanna disse ao Entertainment Tonight que está pronta para “começar de novo” na produção do novo álbum de estúdio, apelidado de “R9” pelos fãs.





“Acho que a música, para mim, é uma nova descoberta”, disse ela ao repórter Kevin Frazier. "Estou redescobrindo coisas. Tenho trabalhado no álbum há tanto tempo que meio que deixei as coisas que já tinha de lado e agora estou preparada para voltar ao estúdio.”





“Sim, estou começando de novo”, confirmou a artista e empresária. “Mas não quero negligenciar as músicas que tenho, então, na verdade, quero voltar e ouvir tudo com novos ouvidos, com minha nova perspectiva e então ver o que se aplica ao novo projeto e pelo que continuo apaixonada.”





Rihanna ainda comentou sobre os rumores de que estaria abandonando a carreira musical quando foi vista em Nova Iorque com uma camisa que dizia “Estou aposentada”.





“As pessoas se afetaram com aquela palavra ‘aposentada’. Eles disseram: 'Nunca mais vamos conseguir um álbum'. Ninguém leu a outra linha, era algo sobre: 'Isso está tão bem vestido quanto eu'".





Também questionada sobre a possibilidade de estar grávida do terceiro filho com o rapper A$AP Rocky, Rihanna disse que tem sim planos de aumentar a família.

"Espero sim [ter mais filhos], espero mesmo. Mas não estou grávida, se é isso que você está perguntando. Mas definitivamente teria mais filhos”, concluiu.