Buda foi o décimo nono eliminado do BBB 24 e teve sua saída marcada por polêmicas

Lucas Buda, 29, disse ter recebido muitos pedidos dos seguidores para criar um perfil no OnlyFans.





Buda explicou que ainda não decidiu se vai aderir à plataforma adulta, mas ressaltou ser uma possibilidade de lucrar. "Tem muita gente pedindo. Eu não acreditava nisso. Começou com uma zoeira, eu brincando, mas quem sabe. É uma grana, vamos ver", declarou em entrevista ao podcast Self Service.





O professor de capoeira disse planejar a carreira e analisa essa possibilidade de OnlyFans. "Estou planejando carreira, vendo o que quero daqui pra frente, mas, assim, tem muita pedindo, e se tem muita gente pedindo, são potenciais assinantes".





Lucas Buda também disse ter recebido proteção da Globo após sua eliminação. "Quando eu fui eliminado a Globo cuidou muito dessa questão, me protegeu em relação às notícias e tudo mais. Fui para um hotel diferente, foi montado um esquema para me proteger naquele momento".

Durante o BBB 24, Lucas foi acusado de trair a esposa, Camila Moura, por, supostamente, dar em cima da Giovanna Pitel. Moura colocou um ponto final no casamento com o então marido ainda no reality e também ganhou popularidade nas redes sociais. Os dois seguem divorciados.