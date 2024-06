Lulu Santos recebeu alta da Clínica São Vicente na manhã desta segunda (10/6). Ele estava internado desde sábado (8/6) após passar mal em casa. Em uma mensagem aos fãs, o cantor e compositor destacou a importância da vacinação contra a gripe e a necessidade de manter a caderneta de vacinação sempre atualizada.

O cantor foi internado com um quadro de influenza A e de gastroenterite. Ele disse que negligenciou a própria saúde. “Eu contraí a influenza A e estou há 3 dias internado em um hospital particular do Rio de Janeiro para tratar isso e as sequelas que isso traz. Assim, tive que cancelar dois compromissos importantes para mim e para todos que estavam envolvidos”, explicou Lulu.

Por conta da internação, as participações do cantor nos festivais João Rock e Salve o Sul foram canceladas.

Lulu afirmou que deixou a imunização “para depois”, ressaltou a importância e eficácia das vacinas e ainda convocou a população para tomar não apenas a vacina contra a gripe, mas todas as disponíveis. “Vão ao posto de vacinação e tomem as vacinas, todas as vacinas, elas já salvaram a humanidade”, finalizou Lulu.