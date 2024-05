Você já ouviu falar em perfumes funcionais? A aposta de marcas, como O Boticário e Eudora, promete trazer fragrâncias com mais benefícios do que só o cheiro bom. De acordo com as empresas, os perfumes são capazes de despertar sensações e estimular memórias, unindo bem-estar, emoção e higiene. Na prática, a promessa é que os aromas permitam que os usuários fiquem mais relaxados, felizes ou até com libido maior, por exemplo.







Cesar Veiga, perfumista do Grupo Boticário, explica que os cheiros são interpretados pelo sistema límbico, mesma região do cérebro que processa emoções e memórias. “Por meio da neurociência, conseguimos usufruir da capacidade dos cheiros de impulsionar emoções e, para isso, estudamos ativamente o viés comportamental do olfato, que consideramos como o sentido mais complexo do corpo humano. Dessa forma, conseguimos observar quais as notas que mais estimulam a sensação de alegria, por exemplo, e partindo disso formular um acorde olfativo que resulte nessa percepção para o consumidor. Logo, nos valemos de conexões neurais inatas do nosso cérebro para criar essa associação e entregar a funcionalidade esperada”, afirma.







Como exemplo, ele cita o EGEO E.Joy, de O Boticário, que promete estimular sensações de entusiasmo e energia, familiares aos festivais musicais que inspiraram a fragrância. Enquanto o Her Code, formulado a partir da percepção das consumidoras da marca, “fazem um convite às mulheres para explorarem o próprio prazer”. Já a Eudora tem o perfume Kiss Me More, que possui o que a marca chama de “Acorde Sweet Seduction", ligada à sedução.







Esses benefícios são comprovados por evidências científicas, por meio do laboratório de neurociência da empresa, que atua na decodificação das respostas neurais associadas à experiência sensorial de beleza. No entanto, não se trata de um produto com fins terapêuticos, como são os óleos essenciais. Apesar de, segundo a revista “Scientific American”, a aromaterapia não possuir estudos clínicos que comprovem os efeitos no corpo humano, os óleos são conhecidos pela medicina alternativa por propor vários benefícios, desde o ajuste de chakras até tratamentos de depressão e ansiedade, sempre com o intuito de melhorar o bem-estar físico e psicológico de uma pessoa.







“Com as nossas fragrâncias funcionais, não temos o intuito de entregar resultados terapêuticos, mas sim o propósito de proporcionar o resgate de emoções e sentimento por meio do olfato, de acordo com as experiências pessoais quanto à percepção dos cheiros e suas associações. Dessa forma, deixamos a experiência olfativa de perfumaria ainda mais completa e com valor agregado ao consumidor - considerado toda a complexidade do olfato enquanto sentido. (...) Nosso grande propósito é agregar à experiência de beleza, tornando-a mais completa, inédita, divertida e tecnológica ”, diferencia o perfumista.







“É possível que, por meio desse mecanismo, nossas fragrâncias possam estimular momentos alegres em meio a um dia ruim, por exemplo. Mas, destaco enfaticamente que os produtos não substituem a abordagem clínica e as vias medicamentosas nos casos de problemas diagnosticados de saúde”, finaliza.