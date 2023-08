683

Perfumista diz que cada pele reage a um perfume de maneira única e esta diferenciação tem relação direta com a alimentação, o pH e até o tipo de pele





Florais, adocicados, orientais, cítricos e amadeiradas. É fácil confundir o olfato com tantas notas olfativas no momento de avaliar um novo perfume para chamar de seu. A dica de ouro de Fabiano Ramos, perfumista da Ginger Fragrances, é não fazer escolhas imediatas. Confira essa e outras recomendações do especialista!





Não faça escolhas imediatas: A primeira dica do profissional é não escolher o perfume à primeira borrifada. “Cada pele reage a um perfume de maneira única, então o ideal é experimentar e voltar à loja apenas no dia seguinte para comprá-lo de fato”, recomenda o perfumista Fabiano Ramos. “Essa diferenciação tem relação direta com a alimentação de cada um, os cuidados, o pH e até o tipo de pele. Por isso, é comum sentir que um mesmo cheiro são exala da mesma maneira em pessoas diferentes”, explica. Considere o seu tipo de pele: Gosta de estar cheirosa o dia todo, mas aquela fragrância não fixa? Isso tem a ver com os tipos de pele. “Por exemplo, peles secas retem menos perfume, ou seja, a fragrância evapora mais rápido. Já peles mistas e oleosas concentram mais os cheiros e são capazes de fixá-los por um período maior”, explica Fabiano. De acordo com o especialista, é possível resolver o contratempo. “Aplique um hidratante neutro antes de borrifar o perfume. Isso vai fazer com que ele incorpore melhor à pele, prologando a perfumação”, diz. Entenda as fases do perfume: Além do tipo de pele, o próprio perfume tem fases que exalam notas diferentes ao longo de sua aplicação. “A pirâmide olfativa de um perfume é formada pelas notas de topo, aquelas que são percebidas logo depois de uma borrifada, mas que evaporam rapidamente; as notas de corpo, que aparecem assim que o perfume é absorvido pela pele, onde estão os principais componentes do perfume que farão você amá-lo ou descartá-lo; por fim, as notas de fundo que dão às caras só depois de algumas horas e imprimem a personalidade daquele cheiro”, esclarece o perfumista. Descubra sua fragrância preferida: Como disse o profissional, existem várias classificações olfativas. Mas como saber qual delas é a favorita? “Antes de ir até uma loja, avalie seus frascos e encontre uma rota. Se a maioria apresentar fragrâncias leves e frescas, com certeza seu tipo de perfume está na família cítrica, frutada ou floral. Agora, se forem doces e intensos, é na categoria de orientais e amadeirados que você vai encontrar seu próximo perfume”, conta Fabiano.

Para não errar