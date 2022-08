Perfumes: guide shop em BH oferece uma experiência única de cheiros

(foto: Márcia Maria Cruz/EM/D.A Press)





O perfume mais famoso do mundo segue envolto no mistério proposto por Coco Chanel quando pediu a Ernest Beaux para criar uma fragrância com o cheiro de mulher. Desenvolvido pelo perfumista em 1921, o Chanel nº 5 completou um centenário como um dos mais cobiçados ícones da moda em todo o mundo.





No início do século passado, os perfumes eram feitos baseados nos aromas de flores, mas Chanel pediu ao perfumista que criasse uma fragrância que não pudesse ser comparada a qualquer outra. Com mais de 80 ingredientes, o Chanel nº 5 Eau de parfum estimula sensações e o desejo de descobrir o que é feita a fragrância.









Ele é a estrela da guide shop de fragrâncias e beleza em Belo Horizonte, o primeiro neste formato em todo o mundo. Referência na produção de perfumes de luxo, a Chanel permite ao cliente uma experiência única de testar todas as linhas. Temporário, o espaço ficará no BH Shopping até 24 de outubro.





Para encontrar a fragrância que combina com a personalidade, estilo e rotina de cada um, o interessante é testar. Os perfumes agem na pele de cada um de maneira diferente, então o que funciona para um pode não dar certo para outro. O primeiro passo é conhecer as famílias olfativas, que podem ser os florais, amadeirados e cítricos. E ainda há os perfumes que combinam notas das diferentes famílias. Para descobrir qual é a família que mais combina com você, o melhor é seguir pelo sensorial.





No guide shop, os aromas podem ser testados em cubos que concentram as fragrâncias. Esse processo facilita a escolha de qual combina melhor com cada um. Depois, se quiser, o cliente pode colocar o perfume na pele.





O Chanel nº 5 vem eau de parfum, eau premiere e eau de toilet - são opções que trazem intensidades diferentes. O eau de parfum tem uma concentração maior de ingredientes ativos, 25%, o que faz com que tenha um aroma mais forte e mais presente. O eau de toilet tem 20%.





O que muda é a intensidade do aroma, o que permite que o perfume possa ser usado em qualquer momento do dia. O eau de toilet é perfeito para quem vai trabalhar, perto de outras pessoas em local fechado; já o eau de parfum é algo para compromissos noturnos, quando a pessoa que deixar um rastro da sua presença.





Os femininos são os das famílias florais, florais cítricos e florais suaves. A linha Chance traz diversidade de perfumes, com o Chance Eau Vive, tem a versão Eau de toilet. O tradicional é eau de parfum. O Chance Eau Vive Fresh é mais cítrico e bem levinho. Para quem gosta de se perfumar, mas não gosta de fragrâncias muito marcantes é uma excelente opção.





O que difere o perfume feminino do masculino não são nem a intensidade nem a fixação, que são as mesmas para todos. A diferença são os ingredientes usados. Os perfumes masculinos também surpreendem. Na linha Bleu de Chanel, estão presentes as notas de âmbar, um aroma amadeirado. O Bleu de Chanel tem notas de cedro, que deixam um rastro marcante. O Bleu de Chanel Eau de Toilet tem menos concentração, mas também é usado por homens que querem deixar um rastro, mas sem tomar conta de todo o ambiente.

Un été de Chanel

No guide shop, os clientes podem testar as fragrâncias e ainda os produtos de skin care (cuidados para a pele) e maquiagem. Os produtos seguem a máxima de Coco Chanel, de deixar quem usa mais bonita, mas realçando a beleza natural.





O cliente faz a compra por computador e recebe os produtos em casa, com frete grátis. Como todas as linhas podem ser testadas, os clientes podem separar um tempo para viver a experiência. E ainda há pessoas especializadas para ajudar na escolha dos produtos.





O guide é focado na coleção de verão Un été de Chanel (na tradução do francês para o português 'um verão de Chanel'). A coleção tem uma linha de esmaltes e maquiagem para deixar a pele com o viço da estação mais quente do ano.





O iluminador proporciona um bronze sutil, mais iluminado na pele. O batom vermelho segue como trend absoluto, um clássico da marca. Pode ser encontrado em várias texturas, desde as mais luminosas e hidratantes até as de toque mais seco, mas que não deixam os lábios ressecados.





Os blushes são feitos com tecnologia microfluídica: os pigmentos vêm em cápsulas suspensas no produto para que a pigmentação fique mais duradoura na pele. Quando aplicado vem com uma textura molhada, mas, na medida que se espalha, a pigmentação se solta. A coleção também tem o corretivo feito com a mesma tecnologia. Todos os produtos podem ser testados, mas caso o cliente não queira pode usar o "Chanel Try On", uma tecnologia que simula os produtos em tempo real e de forma digital.

Os perfumes

Chanel nº 5



O Eau de parfum baseia a inspiração no perfume com florais e aldeídos. Esde buquê floral composto ao redor da rosa de maio e do jasmim é ornamentado em seu topo por notas de hespérides. Os aldeídos lhe conferem uma presença única e o toque macio de baunilha, um rastro infinitamente sensual.





Floral





Chance Eau Vive - uma fragrância floral-picante destacados pelas notas vivificantes de toranja-marmelo e da laranja sangrenta. As notas principais explodem com frescor. Seu coração de jasmim delicadamente desvenda a feminilidade. O rastro, com nota de cedro-lírio, revela a elegância da composição





Ambarado





Bleu de Chanel - uma fragrância aromática e amadeirada, cujas notas cítricas são acentuadas pelo sândalo e pelo cedro. Uma fragrância fresca e revigorante. Notas aromáticas e amadeiradas de almíscar juntam-se ao cedro para formar um rastro elegante e sensual.





Cítrico





Paris-deuaville - união das facetas verdes e aromáticas do manjericão com as notas de cabeça cintilantes da laranja siciliana, revela um frescor animador e naturalmente radiante