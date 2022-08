Espaço holístico em BH promove vivência das Práticas Lunares

(foto: Pexels)

A chamada vivência das Práticas Lunares é oferecida duas vezes por mês, na lua nova e lua cheia, três dias antes ou depois do auge de cada fase lunar. Em Belo Horizonte, acontece nesta quinta-feira (25/8), entre 19h e 21h, realizada pelas líderes do Círculo do Poder Feminino, em espaços holísticos nos bairros São Bento, na Serra e na região hospitalar, também atendendo às demandas dos grupos de outras regiões da cidade. O Círculo do Poder Feminino é um movimento de cura do feminino e conexão com o útero que já existe há 33 anos, em mais de 20 países e que já ajudou mais de 5 mil mulheres no mundo.Na lua nova, é trabalhada a energia da renovação dos projetos de negócios, relacionamentos e missão de vida, inclusive colocando essas intenções no Quadro dos Sonhos. Nessa fase, é feita uma conexão com Vênus, o planeta do amor, para que os novos propósitos se tornem realidade, mas com amor.Na etapa seguinte, a lua cheia, essas intenções e sonhos recebem a energia de abundância e prosperidade da lua cheia, que funciona como uma lupa, plena no céu, ampliando os novos projetos no universo. Nessa fase, acontece a conexão com Júpiter, o planeta da expansão.Com duração prevista de 1h30 a duas horas, a vivência consta de uma breve apresentação das Práticas Lunares e sintonia com a força feminina da lua. A vivência tem início com práticas do despertar do corpo, como massagem dos 4 Elementos, massagem Yin e Yang, dança dos chakras femininos, entre outros. Seguem danças com as sacerdotisas de Vênus ou Júpiter, com mantras, gestos especiais (mudras) e músicas especiais, além de mandalas de conexão com a energia desses planetas.Antes do encerramento da vivência, com a cerimônia do chá com biscoitos, são exibidos vídeos com conhecimentos ancestrais, conduzidos pela mestra da Escola de Templos, Madonna. Ela ensina técnicas simples para purificar energias negativas, criar um ambiente harmônico em casa e no trabalho, descobrir a sua fonte de autoestima, juventude e beleza.