Nasa abre concurso para nomear exoplanetas descobertos por James Webb

A Nasa e a União Astronômica Internacional lançaram um concurso para nomear os exoplanetas encontrados (foto: NASA/JPL-Caltech/Divulgação)

A Nasa e a União Astronômica Internacional lançaram um concurso para nomear os exoplanetas encontrados pelo supertelescópio James Webb. O NameExoWorlds 2022 tem o intuito de possibilitar que pessoas comuns sugiram nomes para os 20 sistemas exoplanetários recém-descobertos. O telescópio James Webb, lançado em 25 de dezembro de 2021, é composto por espelhos com foco em infravermelho. As inscrições para o concurso vão até novembro.

Os sistemas exoplanetários identificados pelo supertelescópio são constituídos por exoplaneta e sua estrela hospedeira. Exoplanetas são planetas fora do sistema solar, esses corpos celestes foram descobertos há 30 anos, em 1992, orbitando um pulsar chamado PSR B1257+12. De lá para cá, cerca de 5.000 foram identificados.

No entanto, para sugerir nomes aos exoplanetas, é necessário se atentar às regras do concurso. Os nomes propostos devem estar relacionados a coisas ou lugares de importância história ou geográfica de longa data, devendo seguir o formato de letra inicial maiúscula.

Além disso, cabe destacar que os falantes de línguas indígenas estão sendo incentivados a darem sugestões, em reconhecimento à Década das Línguas Indígenas das Nações Unidas (2022-2032). Não é permitido sugerir nomes de pessoas reais, estejam vivas ou mortas. Para sugerir, é necessário pensar em dois nomes, um para o exoplaneta e outro para a estrela.

O NameExoWorlds 2022 é voltado a alunos, professores, entusiastas da astronomia, astrônomos e cientistas exoplanetários. Para se inscrever e conferir as regras, basta acessar o site do concurso.

Edições anteriores

Em 2015, o concurso teve mais de meio milhão de votos em 182 países. Foram nomeados 14 estrelas e 31 exoplanetas que as orbitam. Já em 2019, mais de 780 mil pessoas de todo o mundo participaram. "Os primeiros exoplanetas foram descobertos há apenas três décadas e mais de 5.000 foram identificados desde então. A maioria desses planetas são referidos apenas por suas designações científicas e não têm conexões com nossas histórias e culturas", explicam os organizadores do NameExoWorlds 2022.