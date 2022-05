Existência do universo: respostas simples para questões da vida

De onde viemos? Por que estamos aqui? (foto: Luminas Art/Pixabay ) Em seu livro “Um oceano ilimitado de consciência”, de linguagem clara e acessível, o neurocientista e escritor Tony Nader propõe um novo paradigma, resolvendo o enigma que sempre fascinou e intrigou a todos, buscando trazer respostas simples para as grandes questões inquietantes sobre a vida.

“Existe um propósito oculto na vida? De onde viemos? Por que estamos aqui? Somos livres ou escravos do destino, das leis da natureza ou de Deus? Ou estamos somente vivendo em um universo caótico, ao sabor de situações e circunstâncias?”.



Com rigor científico e de forma habilidosa, Nader conduz o leitor em um passo a passo que torna compreensível até mesmo as perguntas mais difíceis e os mais complicados conceitos da física quântica. Dessa forma, ele consegue desvendar com simplicidade os mistérios da existência e do universo.

“Consciência é tudo o que há.” Essa frase resume bem o argumento retratado no livro, que já se tornou um novo best-seller. O que o fez ganhar sucesso é o modo como, sem especulações e apoiado em fatos científicos estabelecidos, o autor leva o leitor a contestar que tudo o que existe é criado pela consciência como um oceano ilimitado em constante movimento.

(foto: Instagram/Divulgaçã)



“Neste livro marcante, Tony Nader apresenta ideias que podem mudar o mundo. Leitura obrigatória para qualquer buscado de respostas para os mistérios da vida, da verdade absoluta e definitiva”, disse o conceituado cineasta David Lynch.

Sucessor do sábio e físico Maharishi Yogi na liderança internaional das organizações de Meditação Transcendental, Tony Nader é um estudioso dos Vedas e, com propriedade, ampara sua tese ao construir uma ponte entre os conhecimentos milenares e as mais modernas descobertas científicas.



“Trabalhei com Maharishi durante mais de 20 anos sobre este tema central. Com base em resultados teóricos e práticas de pesquisas aplicadas, fiquei convencido de que a consciência é a base não só dos aspectos mentais e espirituais da vida, mas também de tudo aquilo o que chamamos matéria e energia”, explica o autor.

Com os conhecimentos, a experiência e a cuidadosa metodologia científica de pesquisador formado pela Universidade de Harvard e doutor pelo Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), o neurocientista Nader consegue a proeza de superar a lacuna conceitual entre mente e matéria, assim como entre ciência e espiritualidade.



Outra façanha é tornar agradável a leitura sobre um tema profundo, o que faz habilmente. Sua maneira leve e muitas vezes divertida de abordar conceitos complexos facilita a compreensão de como a consciência esculpe os objetos, planetas, estrelas, plantas, animais, humanos e tudo o que existe em nosso universo.

“Quero compartilhar o que aprendi a partir das mais modernas descobertas científicas e dos campos de conhecimento mais antigos, para proporcionar saúde, felicidade e paz na mente de todos. Quero auxiliar na eliminação de conflitos da sociedade e permitir que as pessoas percebam quais são as coisas mais importantes na vida e que ela seja bela”, finaliza o autor.

