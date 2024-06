As roupas íntimas foram criadas para serem peças funcionais, nos anos 1960 se tornaram símbolo da luta pela igualdade e liberdade feminina. Hoje, as lingeries são usadas como roupa principal, algo inimaginável há algumas décadas.



Analisando o infográfico, não seria loucura dizer que as lingeries acompanharam as batalhas e conquistas das mulheres ao longo dos anos. Hoje, depois de décadas de uma história repleta de mudanças e evoluções, a roupa íntima é vista como um acessório que representa autoestima, liberdade e sensualidade. Por isso é tão importante conhecer todo o contexto em que as peças foram criadas, pois dizem muito sobre como a sociedade evoluiu e como as mulheres chegaram até onde estão atualmente.

“Hoje, é possível usar a lingerie como uma peça de roupa comum e criar um efeito superfashionista, sofisticado e sensual, basta aprender a montar as composições de forma equilibrada”, comenta Indira Magalhães, coordenadora de estilo da Caedu, que preparou seis dicas para montar looks bem modernos.



Com blusa transparente

A dica é apostar em tecidos mais delicados que ofereçam a transparência para criar a proposta. “Tule ou chiffon são algumas das opções que funcionam para esse visual. Para ficar harmônico, utilize a lingerie que seja na cor da própria blusa ou da parte inferior, mas se alguma peça for estampada, escolha um tom que se sobressaia para casar com a cor do sutiã, assim as cores não brigam no look”.



Com calça, short e saia

É fundamental ter em mente que a terceira peça aqui é o que vai tornar o look completo, para se sentir mais confortável, como um blazer ou uma jaqueta. Chegando nas partes inferiores, Indira alerta que é preciso tomar alguns cuidados. Quando falamos da calça e lingerie, é importante não escolher nada muito justo e que marque demais a cintura, pois a lingerie já carrega sozinha toda a sensualidade do visual, portanto, calças jeans no modelo mom e a pantacourt são ótimas opções, assim como a pantalona e alfaiataria, que imprimem um ar mais sofisticado.



Para os shorts, a profissional considera opções de cintura alta e em modelos como couro, jeans clochard ou alfaiataria, ideais. “Jogar uma camisa por cima ou usar tênis vão deixar o look numa pegada esportiva sexy, supermoderna e fashion”.



Para as saias, a imagem que o visual vai passar vai depender do modelo. Para um visual equilibrado, a aposta certa são saias mais longas e menos justas. A saia lápis vai deixar o look sofisticado, assim como a midi, a jeans vai trazer um visual mais casual, e a de couro é perfeita para a noite.

Como Top

Para apostar na lingerie agindo como um top no visual, Magalhães ressalta que as dicas citadas acima, sobre a terceira peça e partes inferiores de cintura alta, são ainda mais valiosas nessa ocasião. Seja saia, shorts ou calça, o importante é cobrir o umbigo. Para o look não ficar ousado demais e te deixar segura, a terceira peça é essencial, seja uma jaqueta jeans, jaqueta de couro, camisa, blazer fechado ou aberto, etc. A lingerie, por atuar como um top, precisa dar sustentação ao busto e nem ser pequena demais e nem grande demais, assim se cria um equilíbrio moderno no look



Sob a blusa:

duas possibilidades

A profissional destaca que essa costuma ser a primeira opção de quem está começando a investir na tendência, por ser uma aposta simples, moderna e divertida. O sutiã de renda ou com tiras são modelos coringas nessa hora, ambos podem ser usados com aquela regatinha mais larga ou blusas mais soltinhas, se tiver um decote mais profundo, melhor ainda, os detalhes da lingerie se sobressairão.



Uma segunda alternativa mais discreta, mas que insere o look na tendência, é deixar apenas as alcinhas da lingerie aparecendo. O bom é brincar com as cores. No verão, tons mais vivos com peças mais neutras para deixar o look mais descontraído.