O bordado como caligrafia da alma. Assim a designer Mary Arantes evoca esse fazer ancestral, que será celebrado em diferentes vertentes na próxima edição da Quermesse da Mary, entre esta sexta-feira e domingo (5 a 7/7). Do bordado perfeito (frente e verso) à imperfeição, ao bordado livre, à liberdade de expressão. O bordado como bandeira de ativismo social, o com cunho museológico, o expositivo e o bordado comercial. A tradição do bordar e suas conexões entre arte, artesanato e design. O espaço na Serra, que já consagra o evento como parte do calendário oficial da cidade, estará repleto desse universo.





São 23 artistas de diferentes localidades mineiras (Oliveira, onde fica Morro do Ferro, Ouro Preto, Barra Longa, Belo Horizonte e Itatiaia), uma artista de Vitória (ES) e outra argentina, todos se apropriando de temáticas, técnicas, formas e cores próprias. São almofadas, passadeiras, panos de prato, pufes, jogo americano tete a tete, toalha de mão, bastidores, bijus e cerâmicas bordadas, roupas infantis e bonecas de pano, num conjunto que também explora, pelo viés da arte, modos de bordar diferenciados e em novos suportes, como folha esqueletizada, tela, tecido, papel e fotografia, incluindo ilustrações, painéis e quadros de várias dimensões.





Mary demonstra sua felicidade com essa edição. "São trabalhos que venho catalogando há muito tempo, sonhando com esse projeto há anos. Para mim, o que fica mais evidente é a transformação que vive o bordado, na origem um ofício que era imposto. Hoje todo mundo faz curso de bordado e borda. É um boom, e isso é fabuloso. Deixa o uso domiciliar e passa a ser artístico", diz Mary, que considera algo maravilhoso perceber onde o bordado chegou, em suas palavras. "Sai da opressão e vira expressão."





De um desenho construído no silêncio, trabalhado como disciplina, numa delicada imposição pelos colégios e a sociedade, continua Mary, agora o que se compreende é esse fazer transmutar como linguagem de libertação. "A intenção aqui é mostrar, como o faz o livro 'Bordado, sua história, seus silêncios', de Maria do Carmo Pereira, como essa arte libertou as mulheres", diz.





Para a designer, fazer uma quermesse "bordada" é mesmo realizar um sonho antigo. "Uma construção alinhavada afetivamente, entre inúmeras viagens a campo, encontros com associações de bordados e com quem trabalha arduamente de dia e borda à noite, com alma", declara Mary.





Uma atividade que corre mesmo na veia, afinal, Minas Gerais é berço do feito à mão. Quem não teve uma irmã ou prima que estudou num internato, onde a economia doméstica e bordado eram matérias curriculares? Quem não conhece alguém que pinta e borda e faz deste saber-fazer manual distração ou fonte de renda? É um ponto de partida para que Mary, seguidora e fã de inúmeros bordadores e bordadeiras, filha de pai alfaiate e mãe costureira, concretizasse essa homenagem no formato inédito da Quermesse, que chega à 29ª edição.





Para Mary, unir o coletivo de bordadeiras e bordadores é celebrar a comunhão da diversidade. Entre falas não ditas, sem nomear quem é ou não artista, ela frisa que um preceito é evidenciar o que e como tem sido feito o bordado atualmente. "Essa arte ancestral, produzida hoje, delineia novas ideias, atreladas a constantes inquietações por um apurado senso estético e político. É visível nessas produções o rompimento de uma concepção de unicidade, pelo interesse em desconstruir fórmulas, reinventar novos riscos, novas técnicas, e assumir novos protagonismos."





Como é de praxe, a Quermesse também não esquece a responsabilidade social. Como convidados, participam as Meninas do Cafezal, com o pano de prato, seu carro chefe, e outros trabalhos, e o espaço institucional do Memorial do Bordado, projeto de Maria do Carmo Pereira, que reúne um rico acervo de bordados de todos os jeitos e que contam diversas histórias, que pretende ser, a curto e médio prazo, um museu dedicado a essa arte.





A mostra é organizada em dois momentos - um expositivo e outro de cunho comercial. Os trabalhos da parte expositiva estarão à venda e serão entregues após o encerramento do evento. Nem todos os produtores participam da mostra expositiva. Algumas marcas estão no evento de forma comercial.





Comes e bebes

No ambiente destinado à gastronomia, o quintal da Quermesse também recebe, como sempre, gostosuras como massas, empadas, pães artesanais, doces (como tortas, biscoito italiano cantucci e bala delícia), azeites, queijos, patê de foie gras, chutney de manga, molho de pimenta e comida árabe, entre outros.





"Como me disse uma bordadeira em Morro do Ferro, na região central de Minas: 'de dia, eu capino, capino e capino. De noite, eu bordo, e nem lembro que estou cansada'", refere-se a designer.





Os artistas



Quermesse da Mary - Edição Bordada

Curadoria Mary Arantes

De 5 a 7 de julho

Sexta e sábado de 10h às 19h

Domingo de 10h às 17h

Rua Ivaí, 25, Serra - BH

Entrada Gratuita/ Evento Pet Friendly

@quermessedamary