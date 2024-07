Você já ouviu falar em “boyfriend blush”? O termo, que pode ser traduzido como “blush do namorado”, é uma tendência de maquiagem que vem crescendo nas redes sociais nas últimas semanas. A técnica consiste em uma pele natural, com foco nas bochechas coradas, especialmente em tons mais rosados. De olho na tendência, a Vult enviou dois tons do “Meu blush”, blush em pó da marca, para a reportagem do Estado de Minas testar.





O boyfriend blush foi inspirado no efeito dos rostos dos jogadores após a prática esportiva. Um dos exemplos da trend é o príncipe Harry, que já possui as bochechas rosadas, mas que ficam ainda mais destacadas após suas partidas de pólo.





O “Meu blush”, da Vult, está disponível em seis tons: golden perolado, vinho matte, rosa matte, malva matte, coral matte e rosa perolado - os dois últimos foram testados pela reportagem. Desses, pelo menos dois parecem funcionar em pele negra e pele negra retinta: o coral matte e o vinho matte.





Ele é vendido a R$ 35,99, segundo o site da marca, em uma embalagem de 3g em acrílico, sem espelho. O tamanho é prático, pequeno o suficiente para caber na bolsa ou na necessaire, mas grande o bastante para que os pincéis consigam pegar bem o produto. No entanto, a primeira impressão é que a embalagem podia ser diferente, já que ela é um tanto quanto dura e há relatos de que ela é muito frágil.





O blush, em si, performa bem, sendo fácil de esfumar. Ele dá o efeito natural, de acordo com a tendência de agora. A cor fixa bem e dura por horas na pele, que fica com uma textura aveludada.





A pigmentação, especialmente no tom perolado, poderia ser melhor, já que são necessárias algumas camadas para que o brilho apareça. Já o tom matte tem melhor pigmentação, mas pode exigir uma construção de camadas para ressaltar, especialmente em tons de pele mais escuros.

Dupe de marca famosa

O blush rosa perolado funciona muito bem como um topping para o blush líquido ou cremoso. Além de poder substituir o iluminador, dando um aspecto saudável e viçoso para a pele.





O tom é rosado claro, com brilho dourado, que lembra muito dois blushes bem famosos (e mais caros): o camellia, da Becca (vendido por U$ 34 – o equivalente a R$ 193 na cotação atual) e o orgasm, da Nars (vendido a R$ 259).





Já o coral é terracota, entre o laranja e o marrom, com um toque de vermelho. Ele também é um dupe (uma versão mais baratinha de um produto famoso) de um produto muito mais caro: o Blush Dior Backstage Coral, vendido a R$ 319, no site da Sephora.

Fórmula

Assim como boa parte dos blushes no mercado nacional, o “Meu blush” possui uma formulação simples, sem ativos de tratamento para a pele. O que faz sentido, já que geralmente o produto é aplicado acima de uma base, o que faria com que os ativos fossem dificilmente absorvidos pela pele.





No mais, os ingredientes são bem avaliados em questão de segurança, de acordo com notas do site CosDNA, referência nos Estados Unidos e na Europa. Apenas o corante vermelho 1580 (CI 15850) ganha nota ruim na plataforma. Isso se deve a uma análise publicada pelo site Special Chem, que conecta cosmetólogos e marcas em todo o mundo.





Segundo o site, o ingrediente é seguro, a menos que seja usado em produtos que são aplicados ao redor dos olhos, como cremes para os olhos, ou nos que podem ser inalados, como perfumes. Isso ocorre porque os olhos oferecem um risco maior de absorção do CI 15850 no corpo, enquanto produtos com esse ingrediente que podem ser acidentalmente inalados podem causar problemas respiratórios.





No entanto, o Comitê Científico de Segurança do Consumidor (SCCS) da União Europeia conduziu uma avaliação de risco deste corante e concluiu que o CI 15850 não é considerado sensibilizante. Além disso, um relatório japonês destacou que são raros os casos de alergias de contato com produtos com o ingrediente, citando apenas uma reação a um batom contendo o ingrediente.





Ou seja, não é nada para se preocupar. Vale destacar, ainda, que assim como outros produtos da marca, o blush é vegano.

Vale a pena?

O “Meu blush” da Vult entrega um resultado satisfatório em uma faixa de preço condizente com os concorrentes, como Dalla, Oceane e Mari Maria, por exemplo. No entanto, o mercado conta com opções mais baratas e mais caras que entregam um resultado semelhante.





Vale destacar, no entanto, que a Vult é uma marca facilmente encontrada em diversos estabelecimentos on-line e off-line, tornando-o acessível a mais pessoas, o que é um ponto bem positivo e que pode ser um diferencial para o consumidor.