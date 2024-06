No livro "A fé que move montanhas", lançado pela Editora Mundo Cristão, a autora Linda Evans Shepherd destaca a importância das orações na transformação de uma nação. Segundo Linda, orar pelo mundo é interceder por si, pelos amigos, entes queridos e futuras gerações.

E ela publicou três orações que fazem a diferença. Cada uma desempenha um papel significativo tanto nos momentos felizes quanto em tempos de adversidades.

Em seu livro a autora afirma: “Quando oramos pelo mundo ao nosso redor, também estamos orando por nós mesmos, nossos amigos amados e até por aqueles que virão depois”. Para fortalecer os laços de união com as comunidades e interceder pela nação, confira as orações poderosas propostas pela autora:

Às comunidades – Querido Senhor, oro por todas as comunidades. Peço que teu nome seja exaltado em cada uma delas e que os habitantes sejam inundados por teu grande amor e tua imensa salvação. Oro contra o crime, o desemprego, a falta de moradia, os vícios, a pobreza e a injustiça. Peço que protejas as crianças, as famílias, os pastores e as igrejas de cada comunidade. Rogo pela saúde financeira e espiritual de cada comunidade, a fim de que possam prosperar. Que nós, intercessores, sejamos uma luz que nunca venha a se extinguir. Em nome de Jesus, amém.

Às igrejas – Querido Senhor, perdoa minha falta de oração pela igreja. Se a igreja de alguma forma já me feriu ou magoou, entrego minhas feridas e mágoas a ti, pedindo que me dês força para perdoar, a fim de que eu encontre a cura e flua em amor sobrenatural por tua igreja. Oro por unidade, pelo anúncio da mensagem de salvação e para que os jovens da igreja cresçam fortes em ti. Peço por nossos pastores, líderes, professores, homens e mulheres, para que caminhem mais perto de ti. Também rogo que cada um de nós se aproxime dos próprios dons espirituais e aprenda a ser um bom mordomo como ato de adoração. Peço que acendas o fogo do reavivamento na igreja e que consoles, fortaleças e protejas a igreja perseguida com justiça e poder, a fim de que tua Palavra prevaleça. Em nome de Jesus, amém.

Aos pastores – Querido Senhor, aproximo-me de ti em prol de nossos pastores. Coloca-os em meu coração sempre que estiverem em batalha ou necessitarem de oração. Ensina-me como orar por eles quando me derem essas impressões. Peço, por favor, que os conduzas. Dá-lhes sabedoria e enche-os com tua presença e poder, para que realizem tudo que os chamaste para fazer. Protege seu casamento, cônjuge e filhos. Envia teus anjos para lutar por eles. Envia incentivadores e ajuda-os a tomar decisões sábias. Cuida de sua saúde e bem-estar. Dá-lhes paciência, contentamento e alegria. Guarda-lhes o coração e ajuda-os a confessar rapidamente os próprios pecados. Que busquem um espírito de amor e união, para que se firmem juntos na verdade. Em nome de Jesus, amém.

Contato

Laya Ioga – É para o subconsciente e o inconsciente, onde estão guardadas as causas profundas e remotas dos nossos males. Tem o objetivo de trazer consciência divina para corpo e mente, para equilíbrio psico-energético. A mestra Maria José Marinho ministra as sessões. “Poucos minutos de Laya® ioga descansam mais do que várias noites bem-dormidas”. Sessões em grupo e/ou individuais. Agende seu horário. Mais informações pelo WhatsApp (31) 99145-7178 ou 3225-4222.

Equilíbrio energético – A terapeuta energética Renata Moon aplica diversos tipos de técnicas em seções on-line e presenciais com objetivo de proporcionar para a pessoa equilíbrio mental, emocional, físico e espiritual. O trabalho é feito a partir da leitura intuitiva de arquétipos, que mostra qual o tratamento ideal para cada um. Informações e agendamentos pelo telefone e WhatsApp (31) 98597-8885.

Tarô e radiônicas – A terapeuta Rose Ferraz está atendendo com tarô dos anjos, mesa radiônica, limpeza aurica, abertura de caminhos e aconselhamentos. Faz atendimentos on-line e presenciais. Informações e agendamentos: (31) 97509-2732.