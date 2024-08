O psicólogo Daniel Machado de Assis, membro da Comunidade Canção Nova, enviou um artigo muito interessante que publicamos hoje. “Segundo o relatório Mental State of the World Report (Relatório sobre o estado mental global), o mundo vive uma verdadeira epidemia de comprometimento da saúde mental, tendo a depressão e a ansiedade como os transtornos mais incapacitantes da era contemporânea. Muito tem se falado sobre a importância da espiritualidade e de práticas de oração e meditação como auxiliares no tratamento da ansiedade e depressão.



A ansiedade é um mecanismo natural do nosso organismo que nos ajuda a identificar e reagir aos perigos que nos rondam. É uma espécie de “alarme de emergência” interno que nas últimas décadas tem estado descontrolado pelo excesso de pensamentos negativos, medos irracionais e estresse crônico, próprio do estilo de vida atual. Os transtornos psicológicos avançaram nas últimas décadas na medida em que houve um afastamento da fé e da religiosidade.



Quando as pessoas se conectam com suas crenças espirituais, encontram um significado mais profundo em suas experiências e desafios, e isto ajuda a reduzir os sentimentos de desesperança e confusão que, muitas vezes, acompanham a ansiedade.



Nesse contexto, a prática da oração e da contemplação tem apresentado resultados positivos no manejo da ansiedade, pois ajuda a acalmar a mente. Pesquisas mostram que a oração pode reduzir os níveis do hormônio do estresse cortisol e induzir um estado de relaxamento.



Quando as pessoas oram expressam suas preocupações e esperanças, o que pode ser uma forma de libertar emoções reprimidas. Este ato de “liberar” as preocupações pode reduzir a carga emocional e trazer clareza mental. A oração fortalece a fé num poder superior, ajudando as pessoas a sentirem que não estão sozinhas nos seus desafios e que um poder superior está a zelar por elas. As pesquisas indicam que a prática da espiritualidade atua como um importante auxiliar, potencializando a melhora que já acontece no acompanhamento com um profissional da saúde mental.

