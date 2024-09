As amantes dos belos modelos da grife Martha Medeiros, referência em rendas exclusivas, podem ficar felizes. Está mais fácil ter acesso às coleções da mestre em renda nordestina. Semana passada a marca abriu uma store-in-store dentro da ZD Gallery, renomada e tradicional loja de Zezé Duarte. O novo espaço manterá a identidade única e o caráter distinto da grife.



E Martha Medeiros trouxe a coleção de verão 2025 que homenageia sua história e o artesanato nordestino Intitulada ‘Raízes’. A linha mergulha na essência da marca destacando a renda, produção sustentável e o trabalho manual. Como sempre, o protagonismo é para o trabalho manual através de bordados e texturas que remetem à memória e ao aconchego do sertão, onde as rendas ‘Renascença’ são criadas por mãos de mulheres habilidosas.



"Essa é uma das coleções que mais me emocionou durante a elaboração de cada detalhe. A marca Martha Medeiros faz parte de mim e da minha família, e resgatar elementos regionais nordestinos, a força e o impacto dessa região, além dos símbolos que fazem parte da história da marca, tornou a coleção tão única para nós.”, comenta Gabriela Medeiros, diretora-criativa da marca.



Para o verão, a linha incorpora o DNA da marca em cada detalhe, ao mesmo tempo em que apresenta um toque moderno. A alfaiataria surge com a estampa ‘Origem’, pintada à mão e repleta de elementos que traduzem as raízes culturais, como a flor de Mandacaru. A paleta de cores varia de forma equilibrada, indo dos tons pastel, como o verde Amalfi e o lilás Verbena, ao azul Curaçao e à páprica.



Gabriela apostou em uma grande variedade de vestidos confeccionados em diferentes materiais, assim como calças, tops, saias, blusas e blazers. A renda aparece em diferentes variações. A Renascença compõe peças inteiramente feitas no material. Além dela, conta também com a renda Guipure e Guipure Natural, formando desenhos de folhas que se alternam em espaços com transparência. A coleção traz outros tecidos ideais para o verão como o linho, que atribui sutileza e sofisticação às peças.

Através de um trabalho minucioso em patchwork, Martha Medeiros une tecidos de forma original criando peças atemporais. Em Raizes a grife combinou o couro marrom com aplicações de renda Renascença, e o jeans com detalhes de frivolité feito à mão.



“Os clientes da Zezé Duarte já compreendem o conceito de luxo, sofisticação e singularidade, atributos que estão profundamente interligados ao DNA da nossa marca. Através dessa parceria, conseguiremos atender perfis de clientes potenciais em uma região onde nunca tivemos presença física”, diz Gélio Medeiros, CEO da marca.

