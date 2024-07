O Mar Morto é um lago salgado, que tem margens com mais de 400 m de profundidade, abaixo do nível do mar. Ele é conhecido por sua água hipersalina que facilita a flutuação. Outro fator que se destaca é a lama negra, rica em sais minerais e usada em tratamentos terapêuticos e estéticos na região. De olho nessas características, a Spha Pharma Brasil firmou uma parceria com a Peerpharm, uma fabricante de cosméticos israelita com mais de 30 anos de experiência, para trazer os benefícios do Mar Morto para as brasileiras.





O Estado de Minas testou um dos produtos da linha, o Spa Pharma Anti-Aging Firming Q10, com minerais do Mar Morto. O hidratante tem textura sérum, não pesando na pele. Ele é vendido a R$ 179,00, de acordo com o site da marca, em uma embalagem de 50 ml. A embalagem de pump tem o sistema de êmbolo, que sobe conforme o produto é usado, para retirar quaisquer bolhas de ar e permitir melhor aproveitamento do conteúdo. É uma escolha que faz sim parte da construção imagética de um produto premium, mas, para algumas pessoas, pode parecer que o produto dura menos, porque você literalmente vê o conteúdo ficando cada vez menor dentro da embalagem.





O teste feito pela reportagem levou em conta dois tipos de pele, uma mais jovem, na qual o hidratante não fez muita diferença, e uma pele madura, que se deu muito bem com a fórmula. A marca indica que é um produto indicado para todos os tipos de pele, acima dos 40 anos, o que explica essa diferença.

Absorção

Por ter textura leve, a pele absorve rápido o hidratante da Spa Pharma, ficando com o toque seco, sem aparência oleosa, especialmente na pele madura. A fórmula ainda disfarçou linhas de expressão logo ao aplicar.





Na pele mais jovem, no entanto, a sensação foi de formar uma camada no rosto, dando para sentir o peso na face. Talvez a diferença se dê pelo fato de a fórmula possuir uma concentração maior de componentes do que a pele precisa.





É um passo que funciona como hidratação e tratamento em rotinas de skincare mais simples. Ele pode ser aplicado tanto pela manhã, quanto à noite. Vale destacar que isso não substitui a indicação de um médico especialista.





Esse não é um hidratante indicado para usar antes da maquiagem, até mesmo pelo custo-benefício. Mas, de forma geral, não impacta na performance dos produtos que foram aplicados em seguida.

Fórmula

O site da marca coloca o produto como indicado para pessoas que buscam firmeza e elasticidade, redução de sinais do envelhecimento e hidratação da pele. Ele ainda indica que o produto funciona como proteção da pele, mas não deixando claro que tipo de proteção ele oferece.





Analisando a fórmula, não existe nenhum componente de proteção solar. Três componentes parecem indicar que a ação é anti-inflamatória: o bisabolol, o óleo de semente de jojoba (que também é antimicrobiano e regulador de sebo) e ureia (também ajuda outros produtos a penetrar na pele, aliviar a coceira e hidratar).





Já a dimeticona ajuda a dar uma sensação suave e sedosa e formar uma película na pele, refrescante e não pegajosa. Outro destaque é o esqualeno, ingrediente conhecido por promover hidratação profunda, aumentar a elasticidade da pele, suavizar linhas de expressão e poros dilatados e proteger a pele da poluição e radicais livres.





A fórmula contém diversos ativos interessantes, como o extrato de camomila (que acalma a pele e tem ação uniformizadora), ácido hialurônico (poderoso hidratante) e extrato de aloe vera (hidrata, tem ação cicatrizante e antioxidante). Além do Maris sal - o sal do Mar Morto –, que ajuda na regeneração da pele, melhora a circulação do sangue e elimina as células mortas.





De acordo com o CosDNA, site que é referência nos Estados Unidos e na Europa, os ingredientes possuem alto grau de segurança. Porém, é preciso alertar sobre alguns componentes específicos.





O primeiro deles é a DMDM hidantoína, um conservante de segurança média. A nota mediana se deve ao fato de o ingrediente ser um liberador de formol. A concentração máxima admissível dos conservantes libertadores de formol é calculada de modo a que a quantidade de formol libertada não ultrapasse 0,2%. Mesmo assim, isso pode desencadear algum tipo de reação em pessoas alérgicas e com hipersensibilidade.







A fórmula também tem perfume, outro ingrediente que pode causar sensibilidade em algumas pessoas. Vale destacar que o aroma é bem leve e agradável.





O terceiro e último alerta é a lactose. Apesar de ter nível de segurança 1, considerado o mais seguro, ele pode causar algum tipo de reação em pessoas alérgicas. O ingrediente ajuda a hidratar a pele.

Vale a pena?

O Spa Pharma Anti-Aging Firming Q10 entrega bons resultados para a pele madura e é uma boa pedida para quem tem algumas linhas de expressão e quer prevenir o aparecimento de novas rugas. No entanto, não dá para negar que ele pode pesar no bolso de alguns usuários.





No mercado brasileiro, hoje existem alguns produtos com os minerais do Mar Morto. É o caso da Ahava, marca que também veio de Israel, e que tem hidratantes entre R$299,80 e R$2.250,00. Por outro lado, a Mia Make possui o Hidratante do Mar Morto, vendido por cerca de R$ 20 – claro que com menos ativos.





Ou seja, para quem quer realmente investir em um produto de qualidade, com os benefícios do Mar Morto, vale sim a pena usar a Spa Pharma. Que acaba saindo mais “em conta” que outras marcas semelhantes.







Veja mais resenhas: