A Kiko inaugurou neste sábado (31/8) a primeira loja física da marca em Belo Horizonte, no Boulevard Shopping, região Centro-Sul da capital, e, até então, a única fora de São Paulo. A marca italiana possui um extenso portifólio de produtos de maquiagem, cuidados com a pele e para as unhas. Mas o produto mais famoso da marca é o 3D Hydra Lipgloss.

Esse é um dos glosses mais queridinhos dos vídeos do TikTok, com meninas ostentando suas coleções. Presencialmente, o produto foi um dos mais procurados durante o primeiro dia de funcionamento da loja.











O 3D Hydra Lipgloss está disponível em 30 tons, que entregam diferentes acabamentos: transparente, ultra-pigmentado, brilhante ou perolado e que abrangem desde os mais nudes até os mais ousados. Cada um custa R$ 89,90 e promete um brilho 3D para os lábios. Mas será que o produto vale a pena? O Estado de Minas resolveu testar.

Deixa ‘babinha’?





A embalagem é a tradicional dos glosses da marca, com uma tampa metalizada com o logótipo da Kiko gravado no topo. Uma curiosidade é que, durante a inauguração, era possível personalizar o produto colocando seu nome na embalagem. O aplicador é macio e aveludado, com a ponta achatada, que permite maior precisão para a hora da aplicação.





O cheiro é levemente adocicado com notas de baunilha. Já em relação ao sabor, não possui nenhuma essência específica. Vale lembrar que esse não é um produto comestível, mas, por estar em contato com os lábios, muitos glosses possuem um gostinho especial.





A cor testada é a 10, que é rosa, com pequenas partículas de brilho rosadas e douradas, que fazem jus à fama no TikTok. Ao mesmo tempo, dá pra sentir o glitter nos lábios, dando uma textura "arenosa". Mas que, pelo efeito, é algo normal.





A textura do gloss é emoliente. Com isso, é fácil de aplicar e desliza facilmente nos lábios. A camada que se forma é fina e não tem aspecto de cola. No entanto, em lábios com muitas linhas, pode escorrer, deixando um visual desarmonioso.











A fórmula é considerada segura, segundo o CosDNA, site que é referência nos Estados Unidos e Europa. Os destaques são os ingredientes hidratantes, como o óleo de Elaeis guineensis, óleo de palma, óleo de semente de Gossypium Herbaceum, óleo de semente de algodão, extrato de Bidens Pilosa e óleo de linhaça.