Seja para suportar o dia a dia ou para ficar bem na foto em um evento, a necessidade de uma maquiagem com maior duração é cada vez maior. Por isso, no mercado brasileiro, existem várias opções que prometem maior fixação dos produtos na pele.

É o caso da linha Real Fix, da Vizzela, que a reportagem do Estado de Minas testou. São três produtos com três texturas diferentes, que podem ser usados em diferentes momentos da maquiagem, sozinhos ou combinados.









O Gotas Flix Blindagem funciona como diluidor, fixador e primer. Como o próprio nome indica, o produto é um líquido em forma de sérum, com um conta-gotas. A embalagem, de 30 ml, é vendida por R$ 69,90, segundo o site da marca.

Já o Fixador de Maquiagem Real Fix é um spray para fixar a maquiagem e eliminar o aspecto pesado. A embalagem, de 150 ml, é vendida por R$ 69,90 no site da Vizzela.

Por fim, o Fix HD Powder é um pó solto e translúcido que promete aumentar a duração da maquiagem sem pesar ou esbranquiçar a pele. A embalagem de 30 g é vendida a R$ 48,90 no site da marca. O kit com os três produtos e uma necessaire custa R$ 199.

Blindagem

Blindagem, da Vizzela Vizzela / Reprodução

Os três produtos conseguem, sim, fazer um bom trabalho para segurar a maquiagem na pele, mesmo em situações de calor, suor e até mesmo em atividades físicas. No entanto, cada um funciona de uma forma. Por isso, o ideal é conhecer cada um antes de escolher o melhor (ou os melhores) para a sua rotina.

A Blindagem é um líquido multifuncional que pode ser usado antes da maquiagem, como primer, ou misturado à base ou corretivo líquido ou cremoso. Como primer, o produto deixa um aspecto “grudento” na pele, permitindo melhor aderência da maquiagem. Já misturado a outros produtos, ele pode alterar a textura original, por ser um líquido.









Por isso, a orientação da marca é usar duas ou três gotas na quantidade de base para cobrir todo o rosto. Essa quantidade não altera a textura ou a cobertura da maquiagem e ajuda na técnica de pele blindada, que tem como objetivo torná-la mais resistente e fazê-la durar mais tempo. Além disso, a marca sugere que as gotas sejam usadas como diluidor, para deixar produtos mais “ralos”, sendo uma ótima opção para resgatar produtos antigos, como máscara de cílios e delineador líquido, por exemplo.





A fórmula contém apenas cinco ingredientes, todos veganos, como todos os produtos da marca. O ciclopentasiloxano é uma espécie de silicone que deixa a pele mais macia, lubrificada e funciona como emoliente e solvente. Já o isododecano ajuda a manter a umidade da pele, além de proporcionar um acabamento mate e leve para o rosto.

O trimethylsiloxysilicate é uma resina que promove resistência à água e forma uma espécie de filme protetor na pele, com toque seco. A dimeticona também forma um filme delicado e não gorduroso sobre a pele, além de condicionar, proteger e melhorar a hidratação, prevenindo a perda de água. O último ingrediente é o fenoxietanol, um conservante amplamente utilizado pela indústria.

Todos eles são considerados seguros, com baixo índice de probabilidade de desenvolvimento de acne e irritação, e não contêm perfume. No entanto, o formato em gotas pode ser complicado de usar, especialmente para misturar em outro produto na hora da aplicação, podendo causar um pouco de sujeira. Ou seja, pode não ser a opção ideal para quem faz automaquiagem, mas as ferramentas de um maquiador profissional podem tornar esse processo mais simplificado.

Fix HD Power

Fix HD Powder, da Vizzela Vizzela / Reprodução

O pó solto fixador dá acabamento à maquiagem, conferindo um aspecto mate, além de aumentar a fixação da base devido às resinas da fórmula. Ele é translúcido, com aparência branca, o que pode dar um aspecto esbranquiçado ou acinzentado para peles negras. Não estoura no flash, tem textura fina e é à prova d’água.

No entanto, ao contrário de outros pós soltos no mercado, ele não possui disfarce óptico, que auxilia a dar um melhor acabamento e deixar a pele com um aspecto mais liso.

A marca sugere que ele seja aplicado com pincéis fofos e grandes, mas também pode ser utilizado com esponjas, facilitando o baking, técnica que consiste na aplicação do pó em excesso na pele preparada, principalmente na região da olheira, para concentrar o produto e deixar a maquiagem intacta por mais tempo. Mesmo com a trava e peneira que facilitam o uso, o produto tem o mesmo problema que qualquer pó solto: a sujeira na aplicação.











A fórmula possui oito ingredientes, todos considerados seguros, com baixo risco de irritação e surgimento de acne. O octenilsuccinato de amido de cálcio é um amido de milho modificado que absorve o sebo, diminuindo o brilho e a oleosidade da pele, além de deixar a cútis macia ao toque. Os ingredientes também incluem talco, trimetilsiloxissilicato e estearato de magnésio, que uniformizam a pele, cobrem imperfeições e minimizam o brilho. Além disso, a formulação inclui polimetilsilsesquioxano, uma resina de silicone que fixa a maquiagem e disfarça os poros, e fenoxietanol, um conservante.

Real Fix

Real Fix, da Vizzela Vizzela / Reprodução

O spray Real Fix é o único produto testado que possui uma fragrância leve e agradável, proporcionando um frescor. Além de aumentar a fixação da maquiagem, devido às resinas da formulação, ele retira o aspecto marcado da pele, conferindo um acabamento mais natural, especialmente após ser selada com o pó. Também pode ser usado para umedecer o pincel de sombras e iluminador, intensificando as cores e brilhos.

O spray é bem distribuído, formando uma boa névoa na pele. Pode ser utilizado também como primer, para preparar a pele para receber a maquiagem, e como um "refrescante". A fórmula é mais extensa, mas também é considerada segura e pouco irritante.

Ela contém polyimide-1, que atua como tensor na pele; pantenol, que reduz o ressecamento; extrato de alecrim, aloe vera e chá verde, que hidratam e têm ação antimicrobiana; além de conservantes e aroma.

Vale a pena?

Os produtos da Vizzela realmente garantem um melhor aspecto e durabilidade da maquiagem, sendo boas opções no mercado nacional, especialmente para quem preza por cosméticos veganos e livres de crueldade animal. No entanto, não é necessário usar os três juntos para obter um bom resultado.

Também não são produtos inéditos, existindo outras opções no mercado. É o caso da blindagem da Catharine Hill, que é a mais reconhecida no país e é vendida a R$ 79,90 no site da marca, R$ 10 mais cara do que a da Vizzela.

O spray da Vizzela também tem um preço competitivo. Marcas como Eudora, Bruna Tavares, Natura e Klasme possuem sprays semelhantes na mesma faixa de valor. Por fim, o pó solto talvez encontre mais concorrentes no mercado, mas o diferencial da Vizzela está na fórmula limpa e na orientação voltada para um público jovem e descolado.