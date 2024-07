Depois de curtir com uma make bonita, nada melhor do que chegar em casa e retirar toda a maquiagem – especialmente antes de dormir. Atualmente, existem várias opções de demaquilante, mas você sabe qual deve escolher?





Em primeiro lugar, é preciso entender que não existe um demaquilante melhor que o outro – tudo depende da necessidade do usuário. Isso porque alguns produtos são mais potentes para retirar a maquiagem, mas podem agredir a pele, especialmente se usada todos os dias. Já outros podem ter a formulação suave, mas não dar conta do recado. Confira as características e descubra qual o melhor para você:





Água micelar

A primeira água micelar foi lançada em 1991, mas ganhou popularidade nos anos 2000. É um produto que promete praticidade, atuando na retirada da maquiagem, tonificando e hidratando ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo.





Ela é formulada pelas micelas, que são pequenas esferas formadas por tensoativos que agem como imãs e atraem impurezas, como gordura, poluição e maquiagem. A fórmula não tem óleo ou álcool e tem uma composição suave, sendo uma boa opção para peles sensíveis. No entanto, pode não ser eficaz em maquiagens mais pesadas.





Bifásico

Outro queridinho dos anos 2010 foi o demaquilante bifásico, que era muito popular para retirar makes pesadas, especialmente nos olhos e na boca. O produto é composto de uma solução aquosa e outra oleosa, para remover produtos à prova. É uma boa opção para vários tipos de pele, menos para quem tem pele oleosa. Após a aplicação, é ideal lavar o rosto com um sabonete específico para retirar os resíduos do demaquilante.





Leite de limpeza

Mais grossos que as soluções aquosas e menos densos que os balms, o leite de limpeza não é o mais popular entre os usuários, mas são uma boa opção, já que geralmente possuem a fórmula suave e textura sequinha, o que torna o uso mais confortável para vários tipos de pele.





Até o momento, as três opções devem ser aplicadas com algodão, que podem agredir a pele. Isso também deve ser levado em conta na hora de escolher seu demaquilante.





Cleansing oil

Um dos mais famosos nas redes sociais, os demaquilantes em óleo conquistaram a popularidade por ser prático e eficaz, derretendo a maquiagem – até mesmo os produtos à prova d’água. Ao entrar em contato com a água, ele ganha um aspecto leitoso, que acaba facilitando a retirada da make. O cleansing oil não precisa de um algodão para a aplicação, podendo ser aplicado diretamente com as mãos, até mesmo no banho.





No entanto, por estarem em alta, eles possuem um custo um pouco maior. Por isso, é preciso avaliar o custo benefícios.





Lenço

Os lenços demaquilantes são muito práticos, porque são fáceis de usar e não precisa ser retirado com água depois. No entanto, o contato da pele com o lenço pode irritar a pele.





Cleansing balm

Os balms funcionam basicamente da mesma maneira que os cleansing oils, derretendo a maquiagem. A diferença é a textura, já que os balms são pastosos. Os problemas também são parecidos, já que podem ser mais agressivos e mais caros.





Em gel

O demaquilante em gel tem uma textura mais leve e refrescante, podendo ser uma boa opção para peles oleosas e acneicas. Ele é emulsionado com água, o que facilita a retirada da maquiagem.





Em creme

Por fim, o demaquilante em creme é uma boa opção para peles secas e ressecadas. Isso porque ele possui ingredientes para limpar e nutrir a pele. Mas, para outras pessoas, pode “pesar” na pele.

Testamos

A reportagem do Estado de Minas recebeu dois tipos diferentes de demaquilante e resolveu testar para te contar as principais diferenças entre eles. O primeiro é o Demaquilante Hidratante, da Vult, e o segundo é o Gokujyun Oil Cleansing, da Hado Labo. O primeiro é em creme e é vendido a R$ 36 em uma embalagem de 100g, de acordo com o site da marca. O segundo é um óleo, vendido a R$ 84,90, segundo o site da Rohto Brasil, empresa responsável pelo produto. O cleasing oil possui 200 ml.





Demaquilante hidratante / Vult Maria Dulce Miranda / EM / DA Press

A Vult oferece um demaquilante em que o principal benefício é não ter enxágue. Ou seja, não precisa lavar o rosto após tirar a make. Ele é vegano e cruelty free (não testado em animais). A embalagem é feita com plástico vegetal.





Ele é um bom demaquilante, com um bom custo benefício para o dia a dia, mas não é a melhor opção para maquiagens com glitter ou cores pesadas, por exemplo. Após a aplicação, a pele fica macia e sedosa, não dando aspecto de pesado. Ele não possui fragrância.





A fórmula possui apenas sete ingredientes, incluindo a água. Um destaque é o esqualano, que, além de ser emoliente, ajuda a manter a umidade da pele e proporcionar uma aplicação leve e aplicável.





Também é preciso lembrar que o álcool aparece na composição. Apesar de ser considerado seguro, segundo o CosDNA – site referência nos Estados Unidos na Europa, ele é um ingrediente controverso. O ingrediente facilita a entrada de um ativo na pele, além de ter função adstringente e solvente, removendo a maquiagem. No entanto, ele pode causar ressecamento da pele, retirando a camada de gorduras da derme, que serve como uma barreira para as camadas mais profundas da pele, comprometendo a hidratação e podendo fazer com que substâncias indesejáveis consigam penetrar na pele.





Outro destaque é o triethanolamine, um agente de limpeza. Por ele ter pH alcalino, pode favorecer o aparecimento de irritações e reações alérgicas. Por isso, ele recebe nota 5 no quesito segurança no CosDNA (a escala vai de 1 a 10, sendo 1 o mais seguro e o 10 mais passível de alergias).





Cleansing oil da Hado Labo Maria Dulce Miranda / EM / DA Press

Já o demaquilante da Habo Labo é um queridinho da skincare japonesa, sendo fabricado na terra do sol nascente. O produto não é testado em animais e não possui fragrância, álcool etílico ou corantes.





Com 12 ingredientes, ele é uma boa opção para retirar maquiagens mais pesadas, incluindo produtos à prova d’água, removendo, inclusive, batons matte e máscara de cílios, que podem ser mais difíceis de demaquilar. Por isso, o produto foi aprovado pela reportagem, apesar de ter um custo mais alto.





A fórmula é mais natural, possuindo óleo de oliva e de jojoba, que atuam como emolientes e solventes. Um destaque é o hialuronato acetilado de sódio, um hidratante derivado do ácido hialurônico. O ingrediente ajuda a preencher a pele, ajudando a mitigar danos ambientais e reduzir a aparência de linhas finas e rugas.





A composição ainda inclui o iodopropinil butilcarbamato, um conservante que evita o crescimento de microorganismos e aumenta a vida útil do produto. No entanto, ele não é um produto totalmente seguro, já que pode causar irritação na pele ou reações alérgicas em alguns indivíduos. O ingrediente possui nota 4 na escala de segurança do CosDNA.