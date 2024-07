“A beleza do futuro”, esse é o lema da Baims, marca de cosméticos alemã presente em 14 países da Europa e no Brasil. A marca é vegana, orgânica, livre de crueldade animal, livre de fragrâncias químicas e ingredientes tóxicos. Tudo isso com embalagens sofisticadas, com design minimalista e prometendo praticidade. Um dos principais produtos da marca é o Multi Tint Minimalist 3 em 1, que pode ser usado nos olhos, na bochecha e nos lábios.





O produto está disponível em quatro cores: harmony (rosa queimado), confidence (vermelhão), inspiration (nude com fundo roxo) e purpose (marrom quente). E a reportagem do Estado de Minas testou todas elas.





Tons do Multi Tint Minimalist 3 em 1 da Baims Maria Dulce Miranda / EM / DA Press

A embalagem é em metal, com uma pequena abertura onde é possível ver a cor. O recipiente, que dá um ar premium ao produto, pode ser reaproveitado, já que a marca comercializa e estimula o uso de refil. É um produto fácil de levar na bolsa ou na necessaire.





A primeira impressão é que todos os tons são muito pigmentados, se destacando em vários tons de pele. A textura é líquida, como um batom, o que exige certa cautela: como o produto é muito pigmentado, pode acontecer de se perder o controle na hora de esfumar e acabar com o look. Para aplicar nos lábios, é possível fazer uma cobertura completa ou usar como um lip tint. Nos dois casos, é importante deixar claro que o produto não tem cheiro nem aditivos para o sabor. Isso ao mesmo tempo é bom, especialmente para quem tem sensibilidade a esses produtos, e ruim, para quem gosta de batons e glosses com essas características.

Fórmula limpa

Segundo a Baims, o Multi Tint Minimalist 3 em 1 possui 100% dos ingredientes de origem natural. As exceções são o tom confident, que tem 85%, graças a pigmentos sintéticos utilizados. Além disso, 37% dos ingredientes vêm da agricultura orgânica, com certificação.







A fórmula não possui nenhum ingrediente potencialmente alergênico e comedogênico. O primeiro componente é o óleo de rícino (de origem orgânica), que hidrata e trata a pele acneica ou áspera.





Outro componente curioso é o amido de milho, também orgânico certificado. Na fórmula, ele atua como corretor sensorial, absorvendo a oleosidade e deixando uma textura aveludada na pele.





Outro orgânico é a cera de carnaúba, que é hidratante e traz resistência ao calor e à água. Bem como o óleo hidrogenado de jojoba, que é um anti-inflamatório e antibacteriano natural.





Já o extrato de argan estimula a reparação e o volume labial. Por fim, outro ingrediente que trata a pele é a manteiga de karité (também orgânica). O ativo tem propriedades que acalmam e hidratam a pele e estimulam a produção de colágeno, o que contribui para manter a elasticidade e atenuar rugas.





Também é importante salientar que a fragrância está entre os ingredientes, mas a marca explica que esse é um ingrediente natural. “Nossas fragrâncias são derivadas de compostos vegetais com baixo potencial alergênico e aprovadas pela Ecocert. Atuam como conservantes naturais com um delicado aroma que não interfere na fragrância dos óleos essenciais”, diz o site da marca.





Várias formas de usar

O Estado de Minas utilizou o produto de diversas maneiras: como sombra, delineador, primer de sombras, blush, lip tint, batom e bronzer. É um produto versátil, que pode ser espalhado com os dedos, pincel ou esponja.





É muito fácil de esfumar, mas, por conta da formulação, tem algumas características específicas. É uma maquiagem que não seca rápido, especialmente se for aplicada uma camada mais grossa – como é o caso do delineador. Com isso, com os movimentos do dia a dia, pode acontecer de borrar e deixar a make com um aspecto poluído. No batom, essa também é uma preocupação.





Na hora de tirar a make, precisa de um esforço maior. Isso porque, por conta dos corantes de origem natural, pode acontecer de deixar a pele manchada, o que não representa nenhum risco para quem usa. A melhor maneira de demaquilar é usando um cleasing óleo. Mesmo assim, com certo esforço.





Vale a pena?

O Multi Tint é uma opção prática e ecológica para quem quer explorar looks monocromáticos, usando a mesma cor nos olhos, bochechas e lábios. Esse é um visual que está em alta e que é possível graças aos tons, que são bem versáteis.





A ideia de multifuncionalidade lembra o BT Velvet, da Bruna Tavares, que tem mais tons disponíveis no mercado. Além disso, segundo o site da marca, ele custa R$ 52,90, em uma embalagem de 6 ml. Enquanto a Baims comercializa o produto – na versão completa – por R$ 125, com 9 ml.

No entanto, é inegável que a marca alemã supera a blogueira quando o assunto é sofisticação. Vale ressaltar que a Baims entra no nicho de luxo dentro do mercado brasileiro, e realmente os produtos imprimem isso.





Também é importante avaliar que a marca é uma das pioneiras no mercado que buscam ingredientes 100% naturais, advindos da agricultura orgânica. E a marca possui diversas certificações que garantem a sustentabilidade em todos os produtos.





O Ecocert Cosmos Organic reconhece que o processo de produção e processamento são amigos do ambiente, respeitando também a saúde humana, com respeito à biodiversidade e ausência de ingredientes petroquímicos. As certificações Vegan Society e Peta garantem que o produto é vegano e livre de testes em animais.





As embalagens de papel recebem o selo Forest Stewardship Council, de manejo florestal responsável, bem como a certificação Chain of Custody of Forest and Tree Based Produtos. Também possui o selo EuReciclo, que mostra que as embalagens são recicladas por compensação ambiental.





