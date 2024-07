Os tramados das bolsas assinadas por Elisa Atheniense se multiplicam em tantas versões que merecem um estudo especial. Eles garantem um espaço exclusivo no setor da moda para a marca assinada pela estilista homônima, que apresentou sua nova coleção no desfile realizado no Modernos Eternos, em parceria com a Barbara Bela e a Luiza Barcelos.



A maioria dos looks propostos no styling de Zeca Perdigão ganhou a companhia de uma bolsa adequada para os vários momentos de uma mulher múltipla e antenada. São cerca de 40 modelos para atender dos desejos do dia a dia às cerimônias mais elegantes e que podem ser encontrados na loja Elisa Atheniense, no Bairro Funcionários, junto à linha home, esta já completando 10 anos de mercado. “Foi uma boa oportunidade de mostrar nossa proposta para o varejo, com bons parceiros, em um cenário maravilhoso”, explica Elisa.



A atual coleção é composta por quatro braços: a principal delas é representada pelos tressês elaborados por artesãos especializados, treinados pela estilista ao longo do tempo. Daí que os fios e tiras tecidos por eles revelam que o céu não é o limite quando se trata de criatividade e artesania. É uma mão de obra bem específica, que entende o que é a essência da marca. “Aqui não há tendência, a criação é o mais importante, mas tive a oportunidade de viajar para fora e isso sempre repercute no produto, nos leva a ter boas ideias, aprimorar, investir em novos shapes”, ela pontua.

Tramas mais fechadas, tramas mais abertas são elaboradas em um trabalho totalmente manual, que pode levar dois ou três dias, de acordo com os modelos escolhidos – da carteira classuda à sacola curinga para guardar todos os itens femininos.



Mas não é só isso: as peças nascem a partir de desenvolvimento e tratamentos de couros selecionados para cada coleção. Desde que se iniciou no mercado da moda, nos anos 1990, fazendo cintos na garagem da casa dos pais, Elisa se identificou com a área dos acessórios, escolhendo o segmento das bolsas. Qualidade sempre foi uma preocupação recorrente e, nesse raciocínio, os acabamentos, como costuras, pespontos, fivelas, e forração são muito importantes.

Urbana

Além dos tramados, o desfile exibiu a linha mais moderna e urbana da Elisa Atheniense, que conversa com a referência puffer, representada pelos modelos médios, mais leves, em couro confortável, mas com a mesma qualidade. “Ela foi apresentada pelos homens que participaram do casting, porque flertam com essa tendência do agênero. Tenho vendido muito para esse público”, explica a estilista.



As bolsas estruturadas fazem parte da terceira linha. Elas vão de carteiras a formatos mais jovens, como os que lembram baldinhos, compreende as bolsas pequenas, por exemplo, que podem ser usadas atravessadas no pescoço. Ou os simpáticos saquinhos. “A marca conta também com o segmento confeccionado em pirarucu, que é muito valorizado pelas clientes”.



Os metalizados, que estão em voga, também estiveram presentes no desfile, particularmente para acompanhar as coleções de roupas da Barbara Bela e os calçados da Luiza Barcelos. Elementos primordiais na elaboração dos looks, o que se viu na passarela foram mules de salto alto – usadas com meias como recurso de styling –, escarpins Chanel, sapatos Anabela com formato afunilado, sandálias baixinhas prateadas com amarração nos tornozelos ou douradas com tiras trançadas na frente, entre muitos dos modelos que fazem parte das extensas linhas da marca.