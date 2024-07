A marca Reversa, aposta em camisetas gráficas com as estampas de signo





A Reversa, marca de roupas femininas, e a Reserva Mini, ambas do Grupo AR&Co, acabam de lançar uma coleção inspirada na astrologia com peças de cada signo do zodíaco. O drop, chamado de Cosmic Collection da Reversa, foi elaborado com a consultoria astrológica da comunicadora e escritora Livia de Bueno. Já a linha infantil foi feita com a consultoria da astróloga Bruna Nejaim.



A coleção da Reversa conta com peças como jaqueta e calça de couro, short e jaqueta black jeans, camisa e vestido com reedição da clássica estampa Paisley – ícone dos anos 70, que tem ganhado cada vez mais espaço –, e camisetas estampadas dos 12 signos do zodíaco. A linha conta também com broches customizáveis para adicionar brilho extra no look. A escritora Livia de Bueno, que já foi atriz durante 15 anos e, hoje, se dedica à jornada de autoconhecimento, espiritualidade e astrologia, deu consultoria para a equipe de estilo da marca.

A coleção aposta em camisetas gráficas com as estampas de signo, que são atemporais e se encaixam em qualquer ocasião. As peças de couro e jeans preto são peças-chave para trazer ainda mais estilo no look, principalmente nessa época do ano com temperaturas mais amenas durante pela manhã e noite.



"O lançamento da coleção de astrologia da Reversa celebra a importância do autoconhecimento e do bem-estar das clientes. Acreditamos que a moda vai além do vestuário, é uma forma de expressão pessoal e de conexão com o nosso interior. Com esses lançamentos, queremos incentivar os clientes a explorarem suas jornadas astrológicas, promovendo um maior entendimento de si mesmos e do universo ao seu redor", conta Kamila Lattanzi, diretora da Reversa.



Já a coleção da Reserva Mini em parceria com a Bruna Nejaim – astróloga há 18 anos, especializada em Bioneuroemocion – traz 12 camisetas infantis com layout inspirado nos cartoons dos anos 50, que destacam de forma divertida e descontraída algumas características da personalidade de cada signo do zodíaco.