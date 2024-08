Você se lembra quando roupas com estampas inspiradas na bandeira dos Estados Unidos eram uma tendência entre as brasileiras? Agora, parece estarmos vivendo o contrário. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra que lojas de departamento americanas estão repletas de peças verde e amarelas ou inspiradas no Brasil.





É o chamado “BrazilCore”, estilo que usa as cores da bandeira brasileira e símbolos do nosso futebol, como camisas da Seleção Brasileira. A criadora de conteúdo Bruna Parrado mostrou algumas peças, como shorts, saias e muitas t-shirts em várias lojas de Los Angeles, nos Estados Unidos. Anteriormente, a jovem já tinha mostrado a tendência nas vitrines de Nova York.





No site da Forever 21, famosa loja de departamento americana, existem alguns itens brasileiros, como uma t-shirt de São Paulo, uma jaqueta corta-vento verde e amarelo, e um chapéu escrito Brasil. Os preços variam entre US$ 12,99 e US$ 34,99 (convertendo, um intervalo entre R$ 71,39 e R$ 192,32).







Já a criadora Maressa Schinaider, que mora nos Estados Unidos, publicou um vídeo contando que as camisetas com estampas de Brasil se tornaram uma febre, coisa muito diferente de anos atrás, quando ela se mudou e os americanos mal sabiam onde fica o Brasil. Ela ainda destacou que há uma febre de procedimentos estéticos inspirados nos brasileiros, como as Brazilians nails, unhas em que toda cutícula é retirada, ou a depilação brasileira, em que todos os pelos pubianos são retirados.



A moda do Brasil core não é novidade: desde 2022, algumas peças já aparecem em algumas vitrines. No mesmo ano, a Vogue, principal revista de moda do mundo, definiu as peças como a principal tendência daquele verão. No entanto, a tendência tem ganhado cada vez mais força após celebridades, como Madonna e Hailey Bieber, aparecerem com camisetas do Brasil.