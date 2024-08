O cuidado com a pele está em alta, com produtos com as mais variadas promessas e os mais diferentes preços. A Clinique é uma marca americana que vende no Brasil e é considerada uma pioneira quando o assunto é cuidado com a pele. A empresa possui produtos que trazem tecnologia e, por isso, chegam às prateleiras com o preço mais salgado.





O hidratante Clinique Moisture Surge 100 Hour Auto-Replenishing Hydrator é um dos carros-chefe da marca e é vendido a R$ 339 em uma embalagem de 50 ml, segundo o site da Clinique. Mas, com o mercado de skincare em plena expansão, com produtos para todos os bolsos, vale a pena investir neste tipo de produto? A reportagem do Estado de Minas resolveu testar.

Entendendo a fórmula

A principal promessa do hidratante é que ele fornece hidratação por 100 horas para mais de 10 camadas da pele e ainda ajuda a pele a criar uma fonte interna de água para se reidratar continuamente, além de manter a umidade. Para isso, o produto possui uma fórmula tecnológica, que é aprovada pelo CosDNA, site que é referência nos Estados Unidos e na Europa.





Isso porque os ingredientes são considerados seguros, com baixa possibilidade de irritação e desenvolvimento de alergias, além de ser não-comedogênico (que não estimula o aparecimento de acne). O produto não possui álcool, óleos e fragrância em sua composição. Por isso, a indicação do produto é que ele é “ideal para todos os tipos de pele, inclusive as oleosas”.









Entre os destaques da fórmula estão o ácido hialurônico (poderoso hidratante) e a cafeína (ilumina a pele). Além disso, possui bio-fermento de Aloe Vera, uma mistura de lactobacilos, água de aloe ativada e extrato de aloe em pó. Este é um ingrediente exclusivo da marca e que promete reter a umidade da pele e aumentar a elasticidade, dando uma aparência mais jovial para a face.

Na prática

Por mais de um mês, a reportagem testou o hidratante. Já na aplicação, é possível perceber que o creme possui uma textura leve e, assim que em contato com a pele, já dá para ver a diferença. A pele fica com um aspecto sedoso, como se ela fosse totalmente lisa. Por isso, é uma boa alternativa para usar antes da make.





Ao mesmo tempo, a absorção do produto é rápida e não deixa aquele aspecto de óleo. O hidratante valoriza o viço natural da pele, ao mesmo tempo que possui o toque seco. Isso ajuda a diminuir o visual de cansaço, mas vale destacar que é uma mudança bem sutil.





A hidratação é realmente poderosa, ajudando também na proteção da pele, que ficou menos sensível aos efeitos do tempo seco que Belo Horizonte vive atualmente. Seguindo a sugestão da marca, o produto também foi testado em outras partes do corpo, como o cotovelo, e passou no teste.









No entanto, o produto peca quando o assunto é rugas e linhas de expressão. Em um mês de uso, não deu para sentir a diferença na aparência, principalmente nas linhas abaixo dos olhos. As sardas e manchinhas também não foram alteradas – o que não é uma promessa da marca, mas pode ser uma preocupação para quem quer desembolsar o valor do produto.

Vale a pena?

Definitivamente, o Clinique Moisture Surge 100 Hour Auto-Replenishing Hydrator ajuda a explicar porque a marca ainda continua relevante no mercado, mesmo com tantas novidades surgindo diariamente. É realmente uma fórmula tecnológica e que faz diferença na pele.





No entanto, pelo menos aqui no Brasil, o preço é um fator que pesa muito contra o produto. É claro que existem cremes ainda mais caros que esse, mas, para muitos brasileiros, este já é inacessível.









Hoje, existem no mercado produtos mais baratos que talvez possuam menos tecnologia, mas que entregam bom resultado. Um exemplo é o Gel Facial com Probióticos e Esqualano da Océane, uma marca nacional, vendido a R$ 64,90, segundo o site da empresa. Os probióticos da fórmula podem ser comparados ao bio-fermento de Aloe Vera da Clinique, por mais que a lista de ingredientes seja diferente.





A conclusão é que talvez o Moisture Surge 100 Hour Auto-Replenishing Hydrator realmente vale R$ 339. No entanto, não é um produto extremamente revolucionário ou milagroso que vale o sacrifício. Ou seja, vai depender do gosto – e do bolso – do freguês. Quem tiver condições, pode investir, mas para quem está com o orçamento apertado, é melhor apostar em outras opções. E existem muitas no mercado, de todos os preços, que podem não oferecer 100 horas de hidratação, mas que mesmo assim pesam menos no bolso.