Paleta Glam To Go Nah Cardoso By Blz

Ainda há espaço para novas blogueiras lançarem suas linhas de maquiagem? Em fevereiro de 2024, Nah Cardoso, uma das pioneiras da internet brasileira, lançou produtos em parceria com a Beleza na Web, marca do grupo O Boticário. No entanto, não houve divulgação e resenhas de blogueiras, como aconteceu em outras marcas.





Essa é a primeira linha de maquiagem da Beleza na Web, famoso e-commerce de beleza. Os produtos ganharam o nome “Jeito Nah de ser”, em referência ao nome da influenciadora. A ideia foi criar uma coleção para mulheres com a rotina corrida, em constante movimento. Assim, os produtos visam ser versáteis e multifuncionais, atendendo o formato “to go” – que dá nome à maquiagem.





O Estado de Minas testou a paleta Glam To Go Nah Cardoso By Blz. Ao todo, são 18 cores: nove tons matte, cinco cintilantes e quatro “super brilho”, com glitter. Antes de mais nada, é preciso fazer uma observação do nome do produto. Anos antes, a Océane lançou uma linha com a maquiadora Nádia Tambasco, que lançou a paleta de sombras To Go My Glam. Em outra coleção da mesma parceria, a marca levou ao mercado a Glam To Go. Mas essa é a única coincidência entre os produtos, já que eles têm propostas bem diferentes.

Glam To Go

A paleta assinada por Nah Cardoso é vegana e cruelty free. Ela custa R$ 149, no site da marca. A embalagem é em papelão com um design elegante. Diferente de muitos produtos no mercado, ela vem com um espelho, que combina com a ideia de um produto versátil (com o espelho, é possível se maquiar em qualquer lugar). Seguindo esse conceito, o estojo é relativamente pequeno, dando para levar na bolsa ou na mala.

Cores da paleta Glam To Go Nah Cardoso By Blz Maria Dulce Miranda / EM / DA Press

A marca promete até oito horas de duração, mas a maquiagem fica bonita além do período estipulado. Na hora de aplicar, o melhor é ir com calma: as cores são muito pigmentadas – elas se destacam mesmo sem primer de sombras. No entanto, elas são muito fáceis de esfumar e construir camadas, tornando as cores mais fortes ou mais claras.





Cores da paleta Glam To Go Nah Cardoso By Blz Maria Dulce Miranda / EM / DA Press

A cartela de cores é jovem e moderna, não se limitando aos marrons e dourados – apesar de possuir os tons na paleta. Para as mais ousadas e descontraídas, há tons de laranja, rosa, roxo e verde. Mas os tons não assustam: elas são fáceis de combinar e todas conversam entre si. Na dúvida, lembre-se que a paleta é organizada em trios, com um tom claro, um mais escuro e um brilhante. Ou seja, não é difícil fazer um look bonito com a paleta, seja para o dia a dia ou para uma festa, por exemplo.

Cores da paleta Glam To Go Nah Cardoso By Blz Maria Dulce Miranda / EM / DA Press

Acabamentos

A paleta possui três acabamentos. As cores mattes são opacas e aveludadas, que dão um aspecto mais elegante para a make. A melhor maneira de aplicar é com um pincel mais fofo, que já facilita para esfumar. Ela não é uma sombra esfarelenta, que não cai farelos na parte abaixo dos olhos e atrapalha o restante da maquiagem e nem faz bagunça na paleta.





As sombras brilhosas precisam de um pincel um pouco mais durinho, que consegue fixar bem as partículas. No entanto, elas ficam com um acabamento mais bonito quando aplicado com o dedo.





Os três acabamentos abrem diversas possibilidades de uso. Além de sombra, dá para usar como delineador, iluminador, contorno, blush e também na linha d’água.





Na hora de tirar a make, um demaquilante cremoso não a retira completamente. A opção mais indicada – especialmente usando tons brilhantes – é um cleasing oil. Vale lembrar que, diferente de algumas paletas veganas, a paleta da BLZ não deixa vestígios que mancham a pele.

Vale a pena?

A fórmula não tem nenhum grande destaque, já que não possui ativos que cuidam da pele, mas também não tem ativos prejudiciais à saúde. De forma geral, a paleta tem uma ótima relação de custo benefício: cada sombra custa, em média, R$ 8. O preço é razoável para a alta qualidade que entrega.





É uma ótima opção para quem faz automaquiagem, independente de ser ou não fã de Nah Cardoso. É também uma boa escolha para maquiadores, já que é fácil de carregar, além de permitir criar inúmeros looks.





No entanto, não é uma paleta que entrega uma cor ou um acabamento nunca visto antes. É uma boa primeira paleta, mas pode não ser um “must have” para colecionadores.





