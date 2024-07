O interesse do público nos Jogos Olímpicos cresceu no mundo. É o que mostra a pesquisa Attitudes to the 2024 Paris Games, da Ipsos, que avaliou a opinião e percepção de pessoas de 33 países sobre os Jogos Olímpicos de Paris. Essa mensuração é fundamental para as marcas desenvolverem suas ações e criarem produtos relacionados aos Jogos, para direcioná-los com maior precisão para os diferentes mercados no planeta. A análise do estudo evidencia um aumento significativo no interesse da população no evento quando comparado às edições anteriores. O continente asiático lidera o ranking de interesse nos Jogos Olímpicos Paris 2024: na China, 86% das pessoas dizem estar interessadas; na Tailândia, 77%; na Indonésia, 75%; e nas Filipinas, 71%.



No Brasil, 70% dos entrevistados dizem ter interesse ou bastante interesse em acompanhar os jogos deste ano. Na edição passada do evento, em Tóquio, esse sentimento representava apenas 45% dos cidadãos. A diferença pode ser explicada pelo cenário pandêmico que impactou muitas nações durante os jogos de 2021. No país que é palco da Olimpíada, por sua vez, apenas 46% dos franceses se declararam interessados em acompanhar o evento.



Ainda no Brasil, 77% dos respondentes acreditam que a Olimpíada será uma oportunidade importante para o mundo se unir, dado superior à média global de 75%. Na Indonésia, 92% concordam com a mesma afirmação, seguido pela China e Tailândia, ambas com 89%. Além disso, 67% dos brasileiros acreditam que os jogos unem seu país, uma crença menos acentuada na França, que registra 54%, atrás apenas de Alemanha (51%) e Polônia (46%).



Segundo a pesquisa, 75% dos brasileiros concordam que o time olímpico faz com que se sintam orgulhosos de seu país. Esse sentimento está presente em 95% da população, na Indonésia; 94%, na China; e 91%, na Tailândia. Os países que registraram os menores índices são a Alemanha (53%), Japão (58%) e a França (60%). O levantamento revela também que, no Brasil, 73% acreditam haver nacionalismo demais durante a competição, percepção compreendida por 39% da população, na Polônia; 35%, na Alemanha; e 33%, na Suécia.



Além disso, os Jogos Olímpicos são vistos por 82% dos brasileiros como fonte de inspiração para a próxima geração praticar esportes, dois pontos percentuais acima da média global de 80%. Mais uma vez, a Indonésia lidera o ranking, com 95% de concordância, seguida por China (90%) e Tailândia (91%). Entre os menores índices que concordam com o incentivo estão Alemanha (55%), França (59%) e Bélgica (67%). Em termos de gênero, a pesquisa mostra que 58% dos homens e 52% das mulheres globalmente afirmam que a Olimpíada os inspira a participar de atividades esportivas.



FUTEBOL LIDERA



Entre os 33 países abordados no estudo, o futebol mostra-se como o esporte de maior interesse na média global, com 28% dos entrevistados demonstrando entusiasmo. Na América Latina, o entusiasmo é identificado em países como Argentina (55%), Peru (50%) e Colômbia (47%) entre os maiores destaques.



Já o vôlei é o preferido entre os brasileiros, representando 41% das menções. Em seguida está o futebol (39%) e ginástica artística (31%). O skateboard também é um dos destaques do país, com 14% dos entrevistados declarando interesse no esporte, o maior índice entre os 33 países.



Enquanto 61% dos homens demonstram interesse nessa edição, 54% das mulheres compartilham desse entusiasmo. Entre os homens, os esportes mais populares são futebol (35%), atletismo (28%), basquete (17%), vôlei (16%) e boxe (15%). Já entre as mulheres, os mais aguardados são ginástica (28%), esportes aquáticos (24%), atletismo (23%), futebol (21%) e vôlei (16%).



Em termos de gerações, as preferências esportivas variam conforme os diferentes grupos etários, uma vez que a geração Z prefere futebol, vôlei, atletismo, ginástica e esportes aquáticos; os millennials também se interessam por futebol, atletismo, ginástica e esportes aquáticos mais o vôlei; a geração X cita, em ordem de interesse, atletismo, futebol, ginástica, esportes aquáticos e vôlei; e os baby boomers são mais entusiasmados por atletismo, futebol, ginástica, esportes aquáticos e tênis.



Em relação ao financiamento governamental, 71% das pessoas no Brasil acreditam que o governo deve destinar fundos para apoiar os atletas nas Olimpíadas. Essa compreensão é compartilhada na Indonésia e na China, ambos com 91% de concordância. Na França, as opiniões estão divididas, com 48% a favor desse papel estatal.



Com a promessa de que a edição de 2024 dos jogos olímpicos será a mais verde da história, 55% dos brasileiros concordam que tais eventos globais devem ocorrer apesar dos impactos climáticos associados a viagens e construções. Na China, 92% da população compartilha a percepção, e a França se mostra dividida, com 52%. A média global para esta pergunta é de 72%.