SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atual diretor criativo da Yves Saint Laurent, Anthony Vaccarello, usou as redes sociais para contestar o vestido usado por Lady Gaga para a apresentação na abertura das Olimpíadas de Paris, na última sexta-feira (26). Segundo ele, a peça, de autoria da grife Dior, teria semelhança com uma de sua marca, desenhada muitos anos antes.

Vaccarello publicou a imagem de um croqui de vestido da cantora Zizi Jeanmaire, desenhado por Yves Saint Laurent. Ele marcou os perfis de Gaga, dos Jogos Olímpicos e de Thomas Jolly, responsável pela cerimônia de abertura. "Que vergonha. Não existe dignidade mais", escreveu ele ainda na legenda do post, que só ficou no ar por cerca de 20 minutos, antes de ser excluído.

