A jovem cantora pop Catha, um dos destaques da nova geração – e uma das estrelas a se apresentar para milhões de pessoas em Copacabana após o show histórico de Madonna, no mês de maio – está pronta para incendiar as pistas de dança com seu próximo lançamento, o single Bad Bitch.

Lançada nesta sexta-feira (19/7), a música, um pop envolvente que combina elementos das sonoridades árabes, ritmos brasileiros e house music, promete ser um sucesso instantâneo.

Com a música, uma celebração da diversidade cultural e da autoexpressão, a cantora pretende mostrar a todos a liberdade em abraçar sua própria beleza e força interior.

“Estou pronta para incendiar as pistas. A ideia da música é estimular as pessoas a se sentirem confortáveis em suas peles e, para isso, elas podem a ativar o modo BAD BITCH. Quero que essa canção se torne um hino de autoestima e empoderamento para todos”, conta Catha.

Escrita por Catha em parceria com a compositora Bárbara Dias (que tem em seu currículo sucessos de Sandy, Wanessa, Junior etc), produzida pela jovem produtora Vivian Kuczynski (Jão e Carol Biazin) e masterizada por Felipe Tichauer (nominado ao Grammy mais de 120 vezes), BAD BITCH promete levar o público a uma jornada de autoaceitação.

O estilo Catha

Sucesso de público e crítica com suas apresentações no Tim Music Noites Cariocas, Claro Verão Rio, Rio Gastronomia, entre outros, a artista quer levar sua música a todo o Brasil e inspirar outros jovens, a partir de composições que retratam os dilemas de sua geração.

Fã de música pop desde nova, Catha costuma brincar que é mistura de Lady Gaga e Katy Perry. Em seu canal no YouTube, a cantora divide seu conteúdo entre canções próprias, como ‘Louca pra Borrar’, que ganhou um clipe ao vivo gravado no after do show de Madonna, e ‘Sendo Assim’, além de covers nacionais e internacionais.

A cantora, que é originalidade pura, tem mais de 112 mil inscritos no Youtube e cerca de 12 milhões de visualizações em todo o canal. Catha também está presente nas plataformas digitais de música, com mais de 46 mil ouvintes mensais e 3 milhões de reproduções de suas faixas. Entre os trabalhos autorais disponíveis nos streamings, estão O Meu Lado da História, com mais de 1,5 milhão de reproduções, e Ai Meu Deus, cujo clipe foi gravado em Londres, no Reino Unido, e ultrapassou 6 milhões visualizações.