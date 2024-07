A atriz chinesa Cheng Pei-pei, conhecida por papéis nos longas O tigre e o dragão e Mulan, morreu aos 78 anos. A informação foi divulgada pela família dela, nas redes sociais, nesta sexta-feira (19/7).

O texto publicado no Facebook informou que Cheng morreu "pacificamente" na quarta-feira (17/7) e que em 2019 ela tinha sido diagnosticada com uma síndrome de parkinsonismo atípico e neurodegenerativa — uma doença rara com sintomas semelhantes aos da doença de Parkinson — mas que não tinha tratamentos para retardar a progressão.

"A todos os seus amigos, colegas e fãs, obrigado por todo o apoio que lhe deram ao longo dos anos. Nossa mãe queria ser lembrada por como ela era: a lendária Rainha das Artes Marciais", diz um trecho do texto.

A família também confirmou que o cérebro da atriz foi doado para a Clínica Mayo para apoiar a busca por tratamentos e curas para distúrbios neurológicos.

Entre os principais trabalhos de Cheng estão os filmes O grande mestre beberrão, O tigre e o dragão, que venceu quatro Oscars, e o live-action da Disney Mulan, onde interpretou a casamenteira.