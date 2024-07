Dois fenômenos colombianos das novelas de décadas atrás retornam, repaginados, ao streaming. Agora em formato de série. Com estreia nesta sexta (19/7), no Prime Video, “Betty, a feia: A história continua” acompanha as agruras de Beatriz Pinzón Solano (Ana María Orozco).

Recém-chegada ao Disney+, “Pedro, o escamoso: Mais escamoso que nunca” traz novas aventuras de Pedro Coral Tavera (Miguel Varoni), o fanfarrão gente boa que veio ao mundo a passeio.

Ficou lá atrás a economista brilhante, mas sem atrativos físicos, da novela (335 capítulos, exibidos originalmente entre 1999 e 2001, disponíveis no Prime Video). Bonita e segura, Betty se casou com Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello), herdeiro da poderosa rede de roupas Ecomoda. Agora é Beatriz, mesmo que se sinta a antiga Betty quando se encontra com antigos rivais.



A história é ambientada 20 anos após o fim da trama original. Beatriz/ Betty está divorciada de Armando e deixou a presidência da Ecomoda. A filha do casal, Mila (Juanita Molina), depois de estudar em Nova York, retorna a Bogotá. Está próxima do pai, distante da mãe e quer assumir a área de design da empresa da família.

A disputa vai ser grande. O primeiro episódio acompanha o funeral de Roberto Mendoza, pai de Armando. A chegada da protagonista causa alvoroço. A maioria não quer vê-la pela frente. Já Armando, inseguro como sempre, se desmancha sobre a ex. A surpresinha virá no final, quando o testamento de Roberto vem a público.

Flashbacks e diálogos explicam o que aconteceu com os personagens ao longo do tempo. Mesmo que seja uma produção do streaming, o tom é de novela, como não poderia deixar de ser. Há cenas de pastelão, com cenários, figurinos e interpretações para lá de exageradas.

É difícil aguentar a protagonista com cara de coitada neste início, pois Beatriz/Betty já provou a todos que a cercam que é muito melhor do que eles. Na trama, ela vai colocar a vida a limpo: com a filha, com o ex-marido e com os negócios. Espera-se que nos próximos episódios ela comece a ensaiar a volta por cima.

Carlos Torres e Miguel Varoni interpretam pai e filho em "Pedro, o escamoso: Mais escamoso do que nunca" Disney+/reprodução

Mullet

Já com Pedro Coral não parece ter tempo ruim. Personagem-título da novela exibida entre 2001 e 2003 (315 capítulos, disponíveis na Netflix), é uma figuraça com aquele mullet que parece perdido na década de 1980. Duas décadas mais tarde, sua situação não é nada boa ao retornar para a Colômbia, deportado dos EUA.



Ele fez de tudo lá fora, foi motorista de caminhão na Europa, cozinheiro de navio e garçom em Los Angeles. Retorna a Bogotá tentando se reaproximar do filho Pedro Júnior (Carlos Torres). Descobre, surpreso, que o garoto agora se transformou em bem-sucedido executivo.



Mais uma vez, o protagonista vai se apaixonar pela pessoa errada, Fernanda (Ana María Trujíllo), chefe e futura sogra do filho. Júnior namora Mariana (Melanie Dell’Olmo), que vai atrapalhar bastante o relacionamento entre Pedro e sua mãe.



“Pedro, o escamoso” segue na mesma toada de “Betty, a feia”, misturando antigos e novos personagens em tramas inverossímeis que apelam para o exagero para tentar fazer humor. Mas essa nostalgia kitsch tem lá seus momentos.

“BETTY, A FEIA: A HISTÓRIA CONTINUA”



Série com 10 episódios. Os dois primeiros estreiam nesta sexta (19/7), no Prime Video. Dois novos episódios a cada sexta-feira.

“PEDRO, O ESCAMOSO: MAIS ESCAMOSO QUE NUNCA”



A série, com 23 episódios, está disponível no Disney+