SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Juiz assinou o divórcio de Shanne Doherty após sua morte em uma decisão incomum. A atriz faleceu no último dia 13 vítima de um câncer.





No momento em que faleceu, a artista era considerada legalmente casada com Kurt Iswarienko. Shannen atualizou seu pedido de divórcio um dia antes de morrer. Eles eram casados desde 2011.





No pedido, a atriz abriu mão do direito de receber pensão alimentícia para solucionar a última pendência entre eles. De acordo com o TMZ, na Califórnia, quando alguém morre durante um processo de divórcio, o caso passa a ser tratado no tribunal de sucessões e juízes de sucessões não finalizam divórcios.





No entanto, dois dias após o falecimento da artista, o juiz assinou os papéis do divórcio e a separação foi postumamente registrada. Segundo o site norte-americano, Kurt ficou com um avião, carros e uma guitarra Les Paul enquanto Doherty ficou com a mansão em Malibu, carros e uma pintura de Salvador Dali.





Shannen declarou que o ex-marido estava demorando para assinar o divórcio propositalmente, para que ela falecesse antes de chegarem a um acordo. "Está bastante claro para mim que Kurt tem atrasado intencionalmente o acordo na esperança de que eu não sobreviva ao processo de divórcio".