A atriz Shannen Doherty, da série "Barrados no baile", morreu no sábado (13/7), aos 53 anos. "Ela perdeu sua batalha contra o câncer, depois de muitos anos de luta contra a doença", disse uma assessora à revista People.





Doherty ficou famosa em 1990, ao viver Brenda Walsh em "Barrados no baile". A personagem fazia parte de uma família que havia se mudado de Minnesota para Beverly Hills. A série se tornou um dos clássicos dos anos 1990.



Transmitida pela TV Globo no Brasil, a série fez surgir uma geração de jovens batizadas de Brenda. Segundo o IBGE, houve um pico desse nome durante a exibição da série americana.

Nos anos 1990, foram mais de 49 mil Brendas.

Nos anos 2000, o número chegou a mais de 67 mil. A personagem cativou o público com seu jeito desbocado. Ela namorava homens mais velhos, perseguia o valentão da escola e brigava com seus colegas de turma.



Com o sucesso, a vida da atriz se tornou alvo de escrutínio na imprensa. Em 1993, a revista People noticiou que Doherty havia recebido uma ordem de restrição por violência doméstica depois que um namorado a acusou de ameaçá-lo com uma arma.



Doherty participou de mais de cem episódios da série antes de deixar a atração no final da quarta temporada. A saída ocorreu em meio a relatos de desentendimentos com outros membros do elenco.

A atriz atuou em seguida em "Jovens bruxas", série de fantasia que acompanha três irmãs que descobrem que são bruxas e precisam trabalhar juntas para combater forças maléficas.



Ela saiu da série após três temporadas, também em meio a relatos de tensão no set de filmagem.

A artista nasceu em Memphis (Tennessee) e era filha de um consultor de hipotecas com uma esteticista. Ainda criança, se mudou com a família para Los Angeles. Além da TV, ela teve uma carreira no cinema. Em 1988, participou do clássico adolescente "Atração mortal", estrelado por Winona Ryder. Atuou ainda em "Dançando na TV", "Barrados no shopping" e "O império (do besteirol) contra-ataca".

Em 2006, ela produziu o reality show "Breaking up with Shannen Doherty" para ajudar pessoas que queriam terminar seus relacionamentos, mas não conseguiam fazer isso sozinhas.

Em 2008, voltou a interpretar Brenda Walsh em "90210", nova versão de "Barrados no baile." Em 2019, o elenco da série se reuniu novamente em "BH90210".



Em 2015, Shannen recebeu diagnóstico de câncer de mama e viu a doença entrar em remissão em 2017. Três anos depois, o tumor voltou. Em novembro do ano passado, ela contou que sua doença estava em estágio avançado e que havia se espalhado para o cérebro.



Em abril deste ano, ela disse que estava doando e vendendo pertences pessoais. "A minha prioridade no momento é a minha mãe. Sei que vai ser pesado para ela caso eu morra antes. Como sei que vai ser pesado para ela, quero que o resto seja mais leve. Não quero que tenha que lidar com um monte de coisa."



Embora a doença estivesse em estágio avançado, a atriz seguia trabalhando e decidiu criar um podcast. "Ainda não terminei de viver. Ainda não terminei de amar. Ainda não terminei de criar. Ainda não terminei de esperar que as coisas mudem para melhor", disse ela à revista People. "Eu não terminei."

BILL VIOLA MORRE AOS 73

O artista americano Bill Viola, pioneiro em novas mídias, vídeos e instalações de arte imersiva, morreu na sexta-feira (12/7), aos 73 anos, após uma longa luta contra a doença de Alzheimer, conforme anunciou ontem seu site oficial. "Bill Viola, um dos artistas contemporâneos mais importantes do mundo, faleceu em paz em sua casa (na Califórnia)”, afirma o comunicado. Ele deixa a esposa e colaboradora de longa data, Kira Perov, diretora do estúdio Bill Viola, e dois filhos, Blake e Andrei.