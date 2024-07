A data do casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz precisou ser adiada. A informação foi divulgada pelo jornalista Leo Dias.





De acordo com a publicação, a decisão foi tomada após a mãe da atriz, Rosalba Nable, ser diagnosticada com câncer de mama. Com a mudança, a cerimônia de casamento do casal deve acontecer no dia 3 de maio de 2025.

Além da data, a atriz e o empresário também mudaram o local onde o casório seria realizado. A ideia era realizar em Vitória, no Espírito Santo, no interior de Minas Gerais, ou em Salvador, na Bahia. Agora, o casório vai acontecer no interior de São Paulo para 180 convidados.





Pelas redes sociais, Rosalba, mãe da atriz, ressaltou a importância do apoio familiar durante tratamento contra a doença. “Algumas vezes na vida você encontra pessoas especiais. Aquelas pessoas que mudam sua vida simplesmente por estarem nela e que fazem você acreditar que realmente tem algo bom no mundo. Essas pessoas que sempre seguram sua mão e dizem que vai ficar tudo bem. Isso é para sempre e para sempre não tem fim”, disse ela.