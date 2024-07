O comediante Bob Newhart morreu, aos 94 anos, nesta quinta-feira (18/7). À Variety, o assessor Jerry Digney informou que o artista passou recentemente por uma série de doenças.

Bob nasceu em Oak Park, em Illinois, nos Estados Unidos. Ele estudou comércio e se formou em 1952, quando entrou para o Exército do país. Dois anos depois, no fim do serviço militar, ele entrou para a faculdade de direito de Loyola, mas foi reprovado em 1956.

Trajetória

Ele ganhou destaque após o lançamento de um disco de humor, intitulado The button-down mind of Bob Newhart. O sucesso foi tanto que ele chegou a ganhar um Grammy de álbum do ano, em 1961.

Na mesma edição, Bob ganhou o prêmio de artista revelação, se tornando o único comediante a vencer nas duas categorias até hoje.

Em 1970, ele estrelou sua própria série, chamada The Bob Newhart Show. A produção tem seis temporadas e é considerada uma das comédias mais populares de todos os tempos nos Estados Unidos.

Já em 1980, Bob foi protagonista da série Newhart, que chegou ao fim após oito temporadas. Nos anos seguintes, o comediante passou por The Big Bang Theory, como ator convidado, e Young Sheldon, onde participou de três episódios.

Durante os longos anos de carreira, Newhart foi indicado nove vezes ao Emmy, mas foi premiado apenas em 2013.