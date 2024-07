Tulio Araujo vai encerrar o Tudo é Jazz, no domingo, com tributo a Pixinguinha

A primeira etapa do Festival Internacional de Jazz de Ouro Preto – Tudo é Jazz, que chega à 22ª edição, será realizada neste fim de semana em BH, homenageando Ray Charles e Pixinguinha. Shows com entrada franca ocuparão o Beco do Drummond, ao lado do Museu das Minas e do Metal, na Praça da Liberdade.



Suzana Martins Alves Costa, coordenadora-geral do evento, conta que o festival será aberto nesta sexta (19/7) com a exposição “Ray Pixinguinha”, reunindo desenhos de Ronaldo Fraga.



“Serão três dias de shows na primeira etapa. O Tudo é Jazz, que agora é itinerante, seguirá de BH para Ouro Preto, Congonhas, Ouro Branco e Itabirito”, informa.



“Fazemos o festival há 21 anos. Minha irmã, Maria Alice, foi a idealizadora do evento”, diz, com orgulho, referindo-se à produtora Maria Alice Martins, que morreu em 2020, vítima da COVID.



“A gente resolveu convidar Ronaldo Fraga, grande amigo dela, para ser o coordenador artístico e dar um up no Tudo é Jazz.”



De acordo com Suzana, o festival ficou mais moderno. “Teremos muitas atrações, claro que algumas brasileiras, pois o Brasil tem muita qualidade. Traremos artistas holandeses, cubanos e norte-americanos”, avisa.

Itinerância

De 1º a 4 de agosto, o festival será realizado em Ouro Preto, seguindo depois para Congonhas. Em setembro, chegará a Ouro Branco, com encerramento em Itabirito, no mês de novembro.



Na noite desta sexta, a partir das 20h, vai se apresentar o pianista Chrystian Félix, seguido do contrabaixista Ney Conceição e da banda mineira Happy Feet.



Autodidata, Chrystian, de 16 anos, toca piano, flauta doce, bateria, baixo e guitarra. Aprendeu o ofício por meio de aplicativos e tutoriais com partituras. Logo depois será a vez do contrabaixista, arranjador e compositor Ney Conceição, paraense radicado no Rio de Janeiro. Ao lado do pianista Gustavo Figueiredo, ele apresentará show solo com clássicos das músicas brasileira e norte-americana, além de composições autorais.



Formada por Thaís Moreira (vocal), Marcelo Costa (trompete e voz), Fred Natalino (piano), Yan Vasconcellos (contrabaixo) e Bo Hilbert (bateria), a banda mineira Happy Feet encerrará a noite com um tributo ao cantor e compositor Ray Charles (1930-2004).



No sábado (20/7), o festival começa às 19h, com o duo Thamiris Cunha (clarinete) e Bia Nascimento (violão e cavaquinho). Logo em seguida, subirá ao palco o Trio Latin Jazz, formado por Eduardo Cubano Espasande (bateria e percussão), Hanser Ferrer (piano), conterrâneo dele, e o colombiano Gustavo Martinez (baixo).



O domingo (21/7) terá início às 17h, com o compositor, trompetista e arranjador Marco Lima. A seguir, o pandeirista e percussionista Tulio Araújo homenageará Pixinguinha (1897-1973), acompanhado de Evan Megaro (piano), Rafael de Sousa (baixo acústico), Bruno Teixeira (flauta) e Bernardo Fabris (sax alto).



A exposição de Ronaldo Fraga ficará em cartaz até 28 de julho, no segundo andar do Museu das Minas e do Metal, que funciona de terça a domingo, das 10h às 17h. Às quintas, o horário é estendido até 22h.



TUDO É JAZZ

>> Sexta (19/7)

20h: Chrystian Félix

20h30: Ney Conceição

21h15: Happy Feet

>> Sábado (20/7)

19h: Duo Thamiris Cunha e Bia Nascimento

19h45: Trio Latin Jazz

>> Domingo (21/7)

17h: Marco Lima

17h45: Tulio Araújo e banda

Beco do Drummond, ao lado do MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal (Praça da Liberdade, 680, Funcionários). Entrada franca.

DE GRAÇA NA PRAÇA



>> MUNDO ZIRA



Até 9 de setembro, exposição interativa sobre a obra do cartunista Ziraldo ficará em cartaz no CCBB-BH. Menino Maluquinho, Turma do Pererê e as cores de Flicts são atrações por lá. O espaço funciona de quarta a segunda-feira, das 10h às 22h, com entrada franca. Ingressos devem ser retirados no site do CCBB ou na bilhetaria (Praça da Liberdade, 450, Funcionários).

>> AU, AU!



Personagem infantil criada pelo italiano Altan, a cadela Pimpa é tema de exposição interativa na Casa Fiat de Cultura (Praça da Liberdade, 10, Funcionários). A cachorrinha com bolinhas vermelhas pode ser visitada até 18 de agosto, de terça a sexta-feira, das 10h às 21h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h. Entrada franca.