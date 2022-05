Happy Feet Jazz Band está entre as atrações do BH Soul Blues Festival (foto: Happy Feet/acervo)

O nome do evento é BH Soul Blues Festival, mas as atrações não se restringem apenas a esses dois estilos musicais. Prova disso é que, neste sábado (21/5), uma das atrações será o show da banda Happy Feet Jazz Band, dedicada a standards jazzísticos.





NOVIDADES

Destaque do festival, a Happy Feet promete novidades. “Desde o início deste ano, estamos ensaiando novas músicas, que farão parte do nosso repertório. Algumas serão apresentadas no sábado”, conta o trompetista Marcelo Costa.





Sucessos de Stevie Wonder passaram a compor o setlist. A banda tem ensaiado músicas do cantor e compositor estadunidense, mas, por ora, nem todas serão apresentadas ao vivo. Duas estão previstas para hoje: “Sir Duke” e “Isn't she lovely”.





“Ambas são muito bacanas, o público gosta muito. São clássicos do repertório do Stevie Wonder. 'Sir Duke' é especial para nós, pois é canção escrita em tributo a Duke Ellington, grande músico de jazz, ao mesmo tempo em que faz referência a artistas contemporâneos dele, como Louis Armstrong e Ella Fitzgerald”, afirma Marcelo.





A noite também será de dupla estreia. É a primeira vez que a Happy Feet toca no BH Soul Blues, e também a primeira vez em que ela se apresenta em um festival com a nova cantora, Thais Moreira, que ingressou no grupo no segundo semestre de 2021.





“Thais é supertalentosa. Chegou para a gente bastante pronta e estamos desenvolvendo cada vez mais a nossa experiência de palco com ela. É importante a gente ter apresentações como a deste sábado. É uma forma de praticar e também de mostrar ao público o que estamos fazendo nos ensaios”, diz o trompetista.





Marcelo destaca a oportunidade de se apresentar no Museu de Artes e Ofícios. “É um prédio maravilhoso. Sou fã daquele lugar. A gente tocou lá em outras oportunidades e sempre é um prazer muito grande. Tem lugares que engrandecem a apresentação, o museu é um deles. Ele contém histórias e é muito importante para a nossa cidade”, comenta.









"'Sir Duke' é especial para nós, pois é canção escrita em tributo a Duke Ellington, grande músico de jazz, ao mesmo tempo em que faz referência a artistas contemporâneos dele, como Louis Armstrong e Ella Fitzgerald" Marcelo Costa, trompetista



Assim como toda a programação do BH Soul Blues Festival, o show da Happy Feet terá entrada franca, com retirada de ingressos por meio da plataforma Sympla e do site gofree.co.

AUDERGANG

Realizado desde 2012 na capital mineira, o festival chega à sua 14ª edição, iniciada no último dia 14. Além dos shows de hoje, o evento segue na próxima quarta-feira (25/5), com ensaio aberto da banda Audergang no Quintal da Play, no bairro Carlos Prates.





Em 28 de maio, haverá a festa de encerramento do festival, na Praça José Mendes Júnior, no Circuito Liberdade. Entre as atrações confirmadas estão o vocalista e guitarrista Cláudio Venturini, um dos criadores do 14 Bis, o guitarrista italiano Luca Giordano e o guitarrista paulistano Netto Rockfeller.





No mesmo dia, também se apresentam os grupos Audergang, Alexandre da Mata & The Black Dogs e Black Machine.

WINNE & BEER SOUL JAZZ STATION

Shows das bandas Happy Feet Jazz Band e Thunder Blues, performance do dançarino Machado Brown e set do DJ Alex C. Neste sábado (21/5), a partir das 19h, no Museu de Artes e Ofícios (Praça Rui Barbosa, 600, Centro). Entrada franca, com retirada de ingressos por meio da plataforma Sympla e do site gofree.co. Informações: @bhsoulbluesfestival, no Instagram