Sábado em BH tem shows do samba ao rap, passando pelo rock; confira agenda

Se dependesse do cantor capixaba Silva, o carnaval não se restringiria a uma data específica e seria uma festa contínua, sem interrupções. "Eu adoraria que o Brasil vivesse num estado permanente de carnaval. Depois de dois anos sem (a folia), eu acho que toda hora é hora", ele diz.









Em cima do bloco, Silva celebra a Bahia, apresentando músicas de Daniela Mercury, Caetano Veloso, Banda Eva, Olodum, Gilberto Gil, Ara Ketu e Ivete Sangalo. Apesar de o repertório ser basicamente composto de covers, ele também apresenta sucessos da própria carreira, como "A cor é rosa", "Fica tudo bem" e "Feliz e ponto".





"Essa é uma das minhas partes preferidas, sempre me divirto montando o show. Para os deste ano, escolhi as músicas que marcaram época e que continuam emocionando a gente. Foi basicamente esse o critério. Foi puxado selecionar, porque esse repertório é enorme e a vontade era de não cortar nada", conta.





O cantor e compositor explica que, apesar de ter uma formação erudita e seu repertório autoral ser bastante alinhado com a MPB, ele, assim como muitos brasileiros, tem uma relação afetiva com a axé-music produzida nos anos 1990.

VERÕES

"Aqui no Espírito Santo, talvez por conta da proximidade com a Bahia, a música baiana sempre chegou muito forte. Quando eu era criança, meus pais tinham uma casa de praia em Jacaraípe, no litoral norte do estado. Lembro-me de que a gente passava os verões e carnavais por lá e a música que tocava na praia era quase sempre axé", afirma.





"Minha relação [com as músicas apresentadas no show] vem já dessa época, e foi só crescendo com o tempo, não só com o axé, mas com tudo que é feito na Bahia, desde que se tem registro. Amava muito quando tocava Ara Ketu e Cheiro De Amor na praia", ele relembra.





O Bloco do Silva desembarca em Belo Horizonte depois de passar por Vitória, Salvador, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. "A recepção do público tem sido muito calorosa. Está sendo maravilhoso matar as saudades dos blocos. Estou com as melhores expectativas do mundo para o show de BH também. Adianto que vou apresentar novidades que acho que as pessoas vão gostar", afirma.





Depois do show na capital mineira, Silva tem duas semanas de folga dos palcos e, em 11 de junho, encerra a turnê com um show em Curitiba. Ele concorda que carnaval é sinônimo de celebração e comenta que as apresentações do bloco são muito marcadas pela alegria e pela diversidade.





"O 'Bloco' pra mim é o momento de misturar tudo e todos, respeitar as diferenças, amar mais e usufruir da liberdade sem medo do futuro. É tempo de acreditar que a vida pode ser melhor. É aquele momento em que todo mundo está na mesma sintonia, cantando e dançando junto."

GRAVAÇÃO

O show realizado na capital paulista, no último dia 7, no Memorial da América Latina, foi gravado e será lançado em formato audiovisual, com lançamento previsto ainda para este ano de 2022.





"Quando eu estava montando o show, senti que seria muito legal ter registro dessas novas músicas. Em São Paulo, conseguimos juntar quase 12 mil pessoas. Foi de arrepiar. Ainda não decidimos quando lançar, mas quero que todo mundo veja isso logo", ele afirma.





Aliás, boa parte do sucesso do show "Bloco do Silva" se deve ao álbum "Bloco do Silva (ao vivo)", lançado em novembro de 2019, ano em que o projeto começou e rodou o Brasil nas ruas e em casas de shows.





A turnê continuaria no ano seguinte, em 2020, mas foi interrompida devido à pandemia. Os shows chegaram a ser remarcados para janeiro e fevereiro de 2022, mas o aumento de casos da COVID-19 impediu que eles de fato ocorressem, obrigando o artista a adiá-los para abril, maio e junho.

DISCOS

Nesse meio tempo, Silva não parou sua intensa produção. Em maio de 2020, ele lançou o álbum "Ao vivo em Lisboa" (2020) e, em dezembro do mesmo ano, seu quinto trabalho de estúdio, "Cinco" (2020).





Em 2021, o cantor e compositor celebrou 10 anos de carreira com a compilação "De lá até aqui", reunindo músicas de todos os seus discos – além do "Cinco", a discografia autoral do artista é composta pelos álbuns "Claridão" (2012), "Vista pro mar" (2014), "Júpiter" (2015) e "Brasileiro" (2018).





O lançamento mais recente de Silva é de dezembro de 2021 – o single "Te vi na rua", uma parceria com a cantora mineira Marina Sena e com o músico baiano RDD, codinome de Rafa Dias, um dos integrantes do grupo ÀTTØØXXÁ.





Questionado sobre a experiência de trabalhar com Marina, revelação do pop nacional com o álbum "De primeira" (2021), Silva não poupa elogios à parceira. Segundo ele, a parceria "deu muita liga".





"Gostei da Marina [Sena] desde a primeira vez em que a escutei. Cheia de personalidade e identidade, com toda uma assinatura. Gosto muito do resultado da nossa parceria nessa música", ele comenta.





Acostumado a lançar álbuns com um intervalo de, em média, dois anos, ele faz mistério ao responder se prepara um novo trabalho para este ano, ainda que a resposta sugira que sim.





"Tenho boas novidades para este ano, mas sempre prefiro deixar em segredo. Logo mais tem coisa nova por aí."





BLOCO DO SILVA

Neste sábado (21/5), às 15h. Estacionamento G1 do Estádio Mineirão – Av. Presidente Carlos Luz com a Av. Coronel Oscar Pachoal, São Luiz. Ingressos: R$ 280 (inteira) e R$ 140 (meia e meia solidária). À venda por meio da plataforma Sympla





