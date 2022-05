14 Bis faz show gratuito na Lagoa dos Ingleses neste sábado

14 Bis está entre as bandas pioneiras do pop de Minas Gerais (foto: Acervo 14 Bis)

A banda 14 Bi volta aos palcos neste sábado (21/5), com show gratuito em mais uma edição do Festival Meu Vizinho Pardini, que acontece das 14h às 20h, no Espaço CSul da Lagoa dos Ingleses, em Nova Lima. Com mais de 40 anos de estrada, o grupo belo-horizontino relembrará sucessos como “Bola de meia, bola de gude”, “Planeta sonho”, “Caçador de mim”, “Linda juventude”, “Espanhola”, “Todo azul do mar” e “Dona de mim”. O saxofonista Chico Amaral abre o show, com composições próprias e canções de compositores mineiros.

Uma dica importante para curtir o evento com conforto: agasalhe-se, pois a previsão é de dia frio. O Espaço CSul, Lagoa dos Ingleses fica na Avenida Princesa Diana, 360, Alphaville Lagoa dos Ingleses – Nova Lima.