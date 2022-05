Banda mineira gravou clipe de ''Te ver superar'' no Mirante Topo do Mundo, em Brumadinho (foto: Dicotomia Filmes/DIVULGAÇÃO)

O single inédito “Te ver superar”, do Jota Quest, já está disponível nas plataformas digitais. A canção conta com a participação especial do cantor Dilsinho e tem produção da própria banda, ao lado de Paul Ralphes, e autoria de PJ, Rogério Flausino e Franklin Araújo.





Com letra otimista, de superação e motivação, ganhou clipe, gravado no Centro de BH e no Mirante Topo do Mundo, em Brumadinho, além de cenas em estúdio no Rio de Janeiro. O vídeo, idealizado pelo diretor mineiro Israel de Oliveira e com direção de fotografia de Túlio Cipó, alterna cenas do quinteto e Dilsinho cantando juntos, com participação de Milton Guedes (no saxofone), da banda performando nas montanhas e imagens de vários ciclistas andando pela cidade.





O single fará parte do repertório da nova turnê da banda, em comemoração aos 25 anos de carreira, a “Jota 25”, que passará por mais de 10 cidades brasileiras. A estreia será em 2 de julho, em São Paulo. Em BH, a apresentação será em 8 de outubro, no Expominas. Além da música inédita, os mineiros PJ, Paulinho, Marco Túlio, Buzelin e Flausino vão apresentar 25 grandes sucessos do grupo, e novidades de seu 10º álbum de estúdio, em fase de finalização, entre as quais os singles recentes “A voz do coração” e “Imprevisível”.