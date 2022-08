Tudo é Jazz fez sua festa de 20 anos com música, protesto e noiva feliz

Ana Cañas cantou e gritou "64 nunca mais!", referência ao golpe militar no Brasil (foto: Marcelo Nicollato/divulgação)







Se tudo é jazz, tudo foi festa em Ouro Preto – onde há exatos 20 anos é realizado festival dedicado a esse gênero musical.

O casamento deles, no final da tarde de sábado (6/8), teve de se “adaptar” às apresentações musicais realizadas no Largo do Rosário.

O que poderia ser um grande estresse para os noivos e os produtores do Festival Tudo é Jazz vai ficar na memória afetiva do casal.

Ronaldo Fraga ajudou noiva a atravessar a multidão (foto: Túlio Campos Silva/divulgação) Com o trânsito de carros proibido no Largo para permitir o acesso do público aos shows de Camila Rocha Quarteto, Felipe Continentino Trio, Thiago Espírito Santo e Sandro Haick, a noiva seguiu a pé até a Igreja Nossa Senhora do Rosário, por decisão da cerimonialista Luiza Nassau. E contou com o auxílio luxuoso do estilista Ronaldo Fraga, que participou da programação do festival, segurando o vestido dela.

Em frente à Igreja do Rosário, padrinhos e noivos puderam fazer fotos com direito a trilha sonora, durante o show do Felipe Continentino Trio no Tudo é Jazz.

Madeleine Peyroux homenageia Biiça

Muito mais do que grande festa a céu aberto, a vigésima edição do festival foi um momento de celebração e homenagens à trajetória da produtora cultural Maria Alice Martins, a Biiça, que criou o evento e morreu de COVID-19 em 2020.





A cantora americana Madeleine Peyroux lembrou a trajetória da produtora Maria Alice Martins durante seu show (foto: Marcelo Nicollato/divulgação)

“Obrigada por estarmos aqui juntos, nesta noite, no espírito de amor e música de Maria Alice Martins”, afirmou a cantora de jazz americana Madeleine Peyroux, em sua terceira participação no festival mineiro, no sábado.

O Tudo é Jazz foi também palco de protestos políticos. Gritos de “Fora Bolsonaro!” interromperam várias vezes o show de Ana Cañas, na Praça Tiradentes.





Em coletiva antes da apresentação, a cantora, cujo show é baseado no repertório de Belchior, disse que não faz militância política no palco, apesar da latência deste momento “fundamental” para a história do país, segundo ela.

“Estou fazendo militância em defesa da vida, da igualdade, pelas minorias políticas oprimidas, pelas mulheres. O discurso de Belchior está embutido em tudo isso. Não estou levantando bandeira partidária, embora todo mundo saiba que voto em Lula”, declarou.

Mais tarde, entre uma música e outra, Ana gritou “64 nunca mais!”, referência às ameaças à democracia que ocorrem no país.

A cantora reconheceu que em certo momento de sua vida ficou próxima da militância extrema e sofreu muito, incluindo ameaças de morte. Disse que por uma questão de saúde mental, passou a evitar essa postura.

“Hoje estou focada em cantar Belchior, que traz um posicionamento filosófico e existencial que compreende o coletivo do social e defende a equidade, a igualdade”, afirmou. Ela lembrou a entrevista dada pelo compositor cearense ao Pasquim, afirmando se considerar quase anarquista. “Ele dizia que a arte é maior do que a política”, relembrou.

No show, recortes das canções remeteram ao momento vivido pelo Brasil. “As plateias se expressam abertamente, vibram com a possibilidade de mudança, o que, na minha opinião, é fundamental para que a gente mude esse cenário que está muito triste, muito duro para a cultura e para a vida das pessoas”, afirmou Ana.







Jazz alegre da Happy Feet encerra a festa



Público curtiu show da Happy Feet no Largo do Rosário (foto: Cristiane Araújo/divulgação) Standards jazzísticos e dançantes que empolgaram os americanos nas décadas de 1930 a 1950 fecharam o festival no domingo (7/8), interpretados pelo grupo mineiro Happy Feet.

Ao final da apresentação, o vocalista e trompetista Marcelo Costa convidou o saxofonista Emiliano Garcia e o trombonista do Bloco Magnólia, Leo Brasilino, que havia feito cortejo pelas ladeiras ouro-pretanas, para subirem ao palco.





* O repórter viajou a Ouro Preto a convite do Festival Tudo é Jazz