Festival reúne trombonistas de várias partes do país em Belo Horizonte

Marcos Flávio Freitas destaca a força do trombone na cena musical de Minas Gerais (foto: ABT/divulgação)







Belo Horizonte se torna, a partir desta segunda-feira (8/8), a capital nacional do trombone. Representantes do instrumento vindos de diversos estados e dois convidados internacionais marcam presença na 28º edição do Festival Brasileiro de Trombonistas, que, até sexta-feira (12/8), oferecerá programação aberta ao público em diferentes espaços culturais.

Concurso de solistas

Serão realizadas em BH a final do Concurso de Solistas Radegundis Feitosa (homenagem ao primeiro doutor em trombone da América Latina, morto em 2010) e a 4ª Conferência Pedagógica da ABT, além do 11º Simpósio Científico da ABT.

Marcos Flávio de Aguiar Freitas, presidente da ABT, explica que a programação busca contemplar a relação do instrumento com diferentes linguagens. “Temos trombone na MPB, no choro, no jazz e o trombone erudito. Convidamos trombonistas que são referências nacionais em cada um desses gêneros”, aponta.

Os convidados estrangeiros despontam como destaques do festival, segundo Freitas. O colombiano Sebastian Cifuentes, que atualmente toca trombone-baixo na Orquestra Filarmônica do Catar, é referência mundial em seu instrumento. O inglês Mark Mulley atualmente responde pelo trombone-tenor da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.

Ambos vão ministrar workshops no Conservatório UFMG e atuarão como solistas convidados no concerto da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais marcado para quarta-feira, no Grande Teatro do Palácio das Artes.

O presidente da ABT destaca também as apresentações de abertura do festival, com o Coral de Trombones e Tubas da UFMG acrescido de instrumentistas da Filarmônica, nesta segunda-feira,, às 20h, no Teatro Marília, e de encerramento, na sexta-feira, às 16h, quando 60 trombonistas vão tocar na rua, em frente ao Conservatório UFMG.

“Todos os professores e todos os inscritos estarão juntos. Vai ser algo bastante interessante, essa quantidade de trombones tocando. É importante frisar que com exceção do concerto da Sinfônica, na quarta-feira, toda a programação é gratuita. Na quinta-feira, por exemplo, teremos a banda da Base Aérea da Aeronáutica acompanhando cinco professores solistas convidados no Teatro Marília”, aponta Freitas.

O colombiano Sebastian Cifuentes, trombonista da Orquestra Filarmônica do Catar, estará em BH (foto: ABT/divulgação)

Circuito off palco

Shows estão programados para os restaurantes Salumeria Central, na Floresta, e O Muringueiro, no Bairro da Graça.

Amanhã, a Salumeria recebe Leonardo Brasilino, mostrando o trombone na MPB; na quarta-feira, será a vez de João Machala apresentar o instrumento aplicado à linguagem do jazz; na quinta-feira, Alaécio Martins e o cearense Rômulo Santiago levam o trombone para o choro.

O Muringueiro receberá, na sexta-feira, a confraternização de encerramento com o Bailão da ABT, reunindo vários instrumentistas em torno do samba e do chorinho.

O festival destaca a força do cenário do trombone em BH e Minas Gerais, pontua Freitas. “O evento oferece esse panorama, seja com o Coral de Trombones e Tubas da UFMG, com o naipe da Filarmônica ou com artistas solo. O Brasilino é nome muito atuante na cidade; o João Machala já ganhou o prêmio BDMG Instrumental; e o Alaécio é referência do trombone no choro”, ressalta.

Como de praxe, o evento de abertura presta homenagens em âmbito nacional e regional. Desta vez, em ambas esferas, os nomes escolhidos são de Minas.

“A homenagem nacional vai para a família Maciel – o José, o Edson e o Edmundo –, que são naturais de Belo Horizonte. O homenageado regional é o professor Hélio Pereira, que foi trombonista militar e é aposentado pela Orquestra Sinfônica de Minas Gerais”, conclui Freitas.

PROGRAMAÇÃO

SEGUNDA-FEIRA (8/8)

» CONSERVATÓRIO UFMG

Av. Afonso Pena, 1.534, Centro

11h: Ensaio do Grande Coral de Trombones da ABT

14h: Masterclass de trombone-tenor com João Luiz Areias (RJ)

16h: Conferência Pedagógica da ABT sobre a saúde do músico





» TEATRO MARÍLIA

Av. Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia

20h: Concerto de abertura com Coral de Trombones e Tubas da UFMG e solistas convidados

TERÇA-FEIRA (9/8)

» CONSERVATÓRIO UFMG

8h: Aquecimento, com Gilvando Pereira “Azeitona” (RN)

9h: Workshop de jazz, com João Machala (MG)

11h: Ensaio do Grande Coral de Trombones da ABT

14h: Masterclass de trombone-baixo, com Mark Mulley (Inglaterra)

16h: Masterclass de trombone-tenor, com Carlos Freitas (SP)

20h: Recital de trombone e piano, com Heitor Moraes, Jean Marcio (PB), Fernando Cardoso (SP), Jakques Douglas (MS) e Carlos Freitas (SP)





» SALUMERIA CENTRAL

Rua Sapucaí, 527, Floresta

22h: Trombone na MPB, com Leo Brasilino (MG)

QUARTA-FEIRA (10/8)

» PALÁCIO DAS ARTES

Av. Afonso Pena, 1.537, Centro

20h: Mark Mulley (Inglaterra) e Sebastian Cifuentes (Colômbia) com Orquestra Sinfônica de MG. Ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)





» SALUMERIA CENTRAL

22h: Trombone no Jazz, com João Machala (MG)





QUINTA-FEIRA (11/8)

» TEATRO MARÍLIA

20h: Gilvando Pereira (RN), Marlon Barros (PB), Rômulo Santiago (CE) e Alexandre Magno (PB) com Banda Asas de Minas, da FAB





» SALUMERIA CENTRAL

22h: Trombone no Choro, com Alaécio Martins (MG) e Rômulo Santiago (CE)

SEXTA-FEIRA (12/8)

» CONSERVATÓRIO UFMG

11h: Concerto do Quinteto de Trombones da Banda Sinfônica do Exército (SP)

14h: Final do Concurso Solistas Radegundis Feitosa

16h: Concerto de encerramento, com Grande Coral de Trombones da ABT





» O MURINGUEIRO

Rua Juacema, 416, Bairro da Graça

19h: Bailão da ABT, com Samba & Choro de Quintal