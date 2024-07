O cantor e compositor Saldanha Rolim selecionou o repertório do show em cartaz hoje no Sesiminas

O show “Pérolas de um Brasil profundo” reúne Saldanha Rolim (cantor, compositor, violonista, poeta), Breno Bartolomeu (cantor, pianista, maestro) e o coral Madrigal Scala. O intuito é valorizar a cultura popular por meio do cancioneiro de Luiz Gonzaga, João do Vale, Geraldo Vandré e Dominguinhos.



A estreia ocorrerá nesta sexta (19/7) à noite, no Centro Cultural Sesiminas, em Belo Horizonte. Breno Bartolomeu explica que o espetáculo destaca, por meio da música, as lutas e a história dos nordestinos e dos brasileiros.



Saldanha Rolim reforça a importância de reverenciar os quatro mestres da música popular, destacando as canções de Geraldo Vandré. “Conheço toda a obra dele. Eu e Saulo Laranjeira tivemos a oportunidade de conviver com Vandré em São Paulo, na década de 1980”, conta.



Ao explicar como selecionou o repertório, Rolim afirma que Gonzagão é “herança” de família. “Minha mamãe cantava as músicas dele para eu dormir”, relembra. “Já Dominguinhos é mais atual. Por meio do Gonzagão, a gente chega à obra dele. E o João do Vale está lá porque fui criado em São Luís do Maranhão, onde ele nasceu. João tem ligação profunda com a música popular, é autor de ‘Carcará’ com Chico Buarque.”



Cantar ao lado de Breno Bartolomeu e do Madrigal Scala é um prazer para Saldanha, que elogia o companheiro de palco. “Ele é um maestro novo, arrasa em tudo o que faz.”

Leia também: Cláudia Castelo Branco dedica álbum a Sivuca



Os dois se conheceram no ano passado, em Diamantina. “Fiz a abertura do show dele e voltei de lá com a ideia de interligar os interiores nordestinos e mineiros”, conta Breno Bartolomeu. “Depois liguei para o Saldanha, que sugeriu o nome ‘Pérolas de um Brasil profundo’.”



De acordo com o maestro, os autores homenageados não só falam do Nordeste, mas da jornada do brasileiro. “Isso é parecido nos interiores: o povo que luta e trabalha, ligado ao cultivo e ao plantio”, pontua.

Percussão especial

O repertório terá 12 músicas, além de momentos solo de Saldanha e de Breno. No palco estarão coro, piano, flauta, sanfona, baixo e percuteria. “É uma percussão especial para os arranjos inéditos do Gabriel Cesário adaptados por mim”, explica o regente.



“‘Sanfona sentida’, de Dominguinhos, ‘Fica mal com Deus’, de Vandré, e ‘Carcará’, tudo foi arranjado para este espetáculo. Teremos o Madrigal Scala saindo do formato de coro formal e encenando no palco, tendo falas”, antecipa.



Será um espetáculo “diverso e inédito”, resume Breno Bartolomeu. De acordo com ele, a proposta foi “garimpar e ofertar pérolas da música brasileira” ao público do Sesiminas.

“PÉROLAS DE UM BRASIL PROFUNDO”

Com Saldanha Rolim, Breno Bartolomeu e Madrigal Scala. Nesta sexta-feira (19/7), às 20h, no Centro Cultural Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia). Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Informações: (31) 2116-0418.

OUTROS SHOWS



>> JOSHUA TREE

Criada em 2000, a banda U2 Latin American Tribute se apresenta nesta sexta (19/7), às 21h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). O projeto “The Joshua Tree tour” conta com a participação de Marcelo Antunes. Inteira: R$ 180 (plateia 1) e R$ 160 (plateia 2). Meia na forma da lei. À venda na plataforma Sympla.

>> SERTANEJO

Neste sábado (20/7), a partir das 16h, o Mineirão recebe Henrique & Juliano e os convidados da dupla: Nattan, Rayane & Rafaela, DJ Breno Rocha e DJ Lauro Malloy. Camarote NaSala: R$ 700 (com doação de 1kg de alimento). Cadeira superior: R$ 170 (5º lote). Vendas no site guicheweb.com.br.

>> VIOLÃO E PIANO

O duo de violão e piano formado por Alexandre Gismonti e Evan Megaro será atração de sábado (20/7), às 19h30, no Centro Cultural Idea (Rua Bernardo Guimarães, 1.200, Funcionários). O compositor e violonista Juarez Moreira participa do show. Ingressos custam R$ 30, à venda no site www.ideacultura.com.br. Informações: (31) 3309-1518.



>> VINHO, BLUES E ROCK

As bandas At Little School, Soul Mine e Maoe se apresentam sábado (20/7) no evento Vinho, Blues e Rock na Praça (Praça da Assembleia, Santo Agostinho), das 12h às 21h. Ingressos gratuitos devem se retirados na plataforma Sympla.



>> BETIM

O 1º Betim Jazz Festival será realizado sábado e domingo (20 e 21/7) na Praça Milton Campos, Centro de Betim. Marcos Rabelo abre o evento às 17h, seguido do contrabaixista Ney Conceição (19h30) e de Salomão Soares & Vanessa Moreno (21h). Domingo tem Jimi Oliver (17h), Gustavo Figueiredo (18h30) e Trio Corrente (20h). Entrada franca.